Cormier questiona Imavov como próximo desafiante ao título peso-médio do UFC

A vitória dominante sobre Caio Borralho na luta principal do UFC Paris, no último sábado (6), parecia ter sido suficiente para que Nassourdine Imavov garantisse, definitivamente, o posto de próximo desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) da organização, atualmente sob posse de Khamzat Chimaev. Afinal de contas, além da convincente apresentação diante de um adversário embalado, o russo naturalizado francês também alcançou seu quinto triunfo consecutivo - todos contra rivais ranqueados no top 15 da divisão. Mas, ao que parece, ainda há quem questione se o atleta nascido no Daguestão (RUS) merece, de fato, o 'title shot'.

Uma das figuras de maior relevância na história do esporte, o ex-campeão e comentarista do UFC Daniel Cormier parece ser um dos que ainda possuem dúvidas em relação a escolha de Imavov como próximo desafiante ao título de Chimaev. Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', o veterano elogiou o trabalho feito pelo atleta russo naturalizado francês, mas sugeriu que, por não ter conseguido um nocaute ou finalização contra Borralho, Nassourdine pode perder o status de líder da corrida pelo 'title shot' para o vencedor do confronto entre outros dois pesos-médios em ascensão, Anthony 'Fluffy' Hernandez e Reinier de Ridder, que está marcado para acontecer no dia 18 de outubro, em Vancouver (CAN).

"Quando você está na situação que Imavov estava nesta noite e consegue uma vitória dominante assim... Não se engane, 4 a 1 (rounds) em duas papeletas, 5 a 0 na outra, essa é uma vitória dominante sobre um cara muito bom. Mas é o suficiente? É o bastante para as pessoas falarem: 'Não importa o que eu veja em Hernandez vs RDR, eu sei que assisti meu desafiante nº1 lutar quando assisti o UFC Paris'? Acho que hoje as pessoas vão correr para dizer que ele é o nº1. Mas pro não ter finalizado a luta (pela via rápida), acho que as pessoas vão querer esperar e ver, porque se 'Fluffy' conseguir replicar o que fez na última luta, eles vão falar: 'Isso é mais impressionante. Parece ser mais perigoso para Khamzat Chimaev'. Acho que Imavov foi incrível, mas não sei se isso o consolida (como próximo desafiante)", ponderou 'DC'.

Vantagem para Imavov?

Apesar da forte concorrência de Anthony Hernandez e Reinier de Ridder, Nassourdine Imavov parece, de fato, ter se consolidado como próximo desafiante ao cinturão dos médios do UFC, contra o campeão Khamzat Chimaev. A favor do russo naturalizado francês, além da sequência de vitórias contra lutadores renomados, também conta o posicionamento do ranking, onde o atleta nascido no Daguestão ocupa a segunda colocação, somente atrás do ex-campeão Dricus du Plessis.

