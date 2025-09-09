Corinthians x Athletico-PR pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Corinthians recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.
Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo?
- TV: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)
- Streaming: Amazon Prime Video
Situação do confronto entre Corinthians e Athletico-PR
O Corinthians venceu a partida de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Com a vitória em Curitiba, o Timão precisa apenas de um empate na volta para avançar às semifinais. Em caso de vitória do Athletico-PR por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um triunfo dos visitantes por dois ou mais tentos elimina os paulistas.
O vencedor do confronto enfrentará na próxima fase Cruzeiro ou Atlético-MG. A Raposa ganhou o jogo de ida fora de casa e agora decide o clássico diante de sua torcida, no Mineirão.
Como chega o Corinthians para o confronto?
O Corinthians, apesar da turbulência que ronda o Parque São Jorge, vive bom momento. A equipe alvinegra venceu dois dos últimos três jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.
A sequência positiva encheu Dorival Júnior de moral nos bastidores. Além disso, o treinador teve tempo para treinar o time durante o período de data Fifa.
Ao todo, foram seis dias de preparação para pegar o Athletico-PR.
Como chega o Athletico-PR para o confronto?
O Athletico-PR também está em um crescente. A equipe rubro-negra, embora tenha perdido a partida de ida do confronto, vem de três vitórias consecutivas na Série B do Brasileirão.
A série permitiu com que o Furacão chegasse mais perto do G4 e voltasse a brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. A distância para a quarta colocada Chapecoense, neste momento, é de cinco pontos. O time de Odair Hellmann prioriza a liga e não descarta poupar jogadores na Copa do Brasil.
Na última rodada, os paranaenses derrotaram o Operário-PR por 3 a 1, fora de casa.
Histórico do confronto entre Corinthians e Athletico-PR
O Corinthians leva uma ligeira vantagem no histórico geral contra o Athletico-PR. Segundo o Ogol, site especializado em estatísticas, as equipes se enfrentaram em 64 oportunidades, com 25 vitórias para os paulistas, 17 para os paranaenses e 22 empates.
O retrospecto recente também é favorável para a equipe alvinegra. Nas últimas 15 partidas entre os times, o Furacão levou a melhor apenas duas vezes. Além disso, foram oito triunfos a favor do Timão e cinco empates.
Estatísticas
O Corinthians tem oscilado no Brasileirão, mas detém um aproveitamento perfeito na Copa do Brasil. A equipe de Dorival Júnior venceu todas as cinco partidas que disputou na atual edição do torneio. Foram dois triunfos em cima do Novorizontino, outros dois contra o Palmeiras e um diante do Athletico-PR. Neste período, o Timão marcou seis gols e não levou nenhum.
Já o Furacão, focado na Série B, enfrentou altos e baixos na Copa do Brasil em 2025. Em sete partidas, o time teve quatro vitórias, um empate e duas derrotas (oito tentos a favor e quatro contra). Para chegar às quartas, a equipe despachou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.
Corinthians na temporada
- 26 vitórias, 14 empates e 12 derrotas
- 65 gols marcados
- 53 gols sofridos
- Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols
Athletico-PR na temporada
- 21 vitórias, 13 empates e 13 derrotas
- 65 gols marcados
- 51 gols sofridos
- Artilheiro: Luiz Fernando, com 12 gols
Prováveis escalações
O Corinthians terá mudanças na escalação. O técnico Dorival Júnior conta com os retornos do atacante Yuri Alberto, recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal, e do lateral direito Matheuzinho, desfalque no último jogo por uma sobrecarga na coxa direita.
O atacante Memphis Depay, que serviu a seleção holandesa nesta data Fifa, também está à disposição. Ele, porém, pode ser preservado em função do desgaste e iniciar no banco de reservas.
Os demais convocados, José Martínez (Venezuela), Félix Torres (Equador) e Romero (Paraguai), são dúvidas. Já o goleiro Hugo Souza (Brasil) voltará a São Paulo em voo fretado e deve jogar.
O volante Raniele, em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, deve ficar de fora. O atleta até pode ser relacionado, mas a tendência é que ele desfalque o Timão. Já André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, é ausência certa.
Do outro lado, Odair Hellmann também deve fazer alterações no Athletico-PR. De olho na Segunda Divisão, ele pode poupar os atletas mais cansados. O zagueiro Arthur Dias, ainda entregue ao Departamento Médico, segue como desfalque.
Odair, vale lembrar, está suspenso por conta da expulsão na partida de ida e não comanda o Furacão à beira do gramado. O substituto será o auxiliar Fábio Moreno.
Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.
- Pendurados: Rodrigo Garro
Provável escalação do Athletico-PR
Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Dudu e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros.
- Pendurados: Belezi
Arbitragem de Corinthians x Athletico-PR
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Próximo jogo do Corinthians
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Próximo jogo do Athletico-PR
- Chapecoense x Athletico-PR (26ª rodada da Série B)
- Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)
- Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ATHLETICO-PR
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data: 10 de setembro de 2025, quarta-feira
Horário: às 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video