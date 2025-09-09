Corinthians x Athletico-PR pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Corinthians recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo?

TV: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)

Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view) Streaming: Amazon Prime Video

Preparação no CT Dr. Joaquim Grava! ?? Com foco total, o elenco finalizou o último treino antes do confronto decisivo pela Copa do Brasil! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Kh1jqnZeQ0 ? Corinthians (@Corinthians) September 9, 2025

Situação do confronto entre Corinthians e Athletico-PR

O Corinthians venceu a partida de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Com a vitória em Curitiba, o Timão precisa apenas de um empate na volta para avançar às semifinais. Em caso de vitória do Athletico-PR por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um triunfo dos visitantes por dois ou mais tentos elimina os paulistas.

O vencedor do confronto enfrentará na próxima fase Cruzeiro ou Atlético-MG. A Raposa ganhou o jogo de ida fora de casa e agora decide o clássico diante de sua torcida, no Mineirão.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians, apesar da turbulência que ronda o Parque São Jorge, vive bom momento. A equipe alvinegra venceu dois dos últimos três jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

A sequência positiva encheu Dorival Júnior de moral nos bastidores. Além disso, o treinador teve tempo para treinar o time durante o período de data Fifa.

Ao todo, foram seis dias de preparação para pegar o Athletico-PR.

Como chega o Athletico-PR para o confronto?

O Athletico-PR também está em um crescente. A equipe rubro-negra, embora tenha perdido a partida de ida do confronto, vem de três vitórias consecutivas na Série B do Brasileirão.

A série permitiu com que o Furacão chegasse mais perto do G4 e voltasse a brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. A distância para a quarta colocada Chapecoense, neste momento, é de cinco pontos. O time de Odair Hellmann prioriza a liga e não descarta poupar jogadores na Copa do Brasil.

Na última rodada, os paranaenses derrotaram o Operário-PR por 3 a 1, fora de casa.

Histórico do confronto entre Corinthians e Athletico-PR

O Corinthians leva uma ligeira vantagem no histórico geral contra o Athletico-PR. Segundo o Ogol, site especializado em estatísticas, as equipes se enfrentaram em 64 oportunidades, com 25 vitórias para os paulistas, 17 para os paranaenses e 22 empates.

O retrospecto recente também é favorável para a equipe alvinegra. Nas últimas 15 partidas entre os times, o Furacão levou a melhor apenas duas vezes. Além disso, foram oito triunfos a favor do Timão e cinco empates.

Estatísticas

O Corinthians tem oscilado no Brasileirão, mas detém um aproveitamento perfeito na Copa do Brasil. A equipe de Dorival Júnior venceu todas as cinco partidas que disputou na atual edição do torneio. Foram dois triunfos em cima do Novorizontino, outros dois contra o Palmeiras e um diante do Athletico-PR. Neste período, o Timão marcou seis gols e não levou nenhum.

Já o Furacão, focado na Série B, enfrentou altos e baixos na Copa do Brasil em 2025. Em sete partidas, o time teve quatro vitórias, um empate e duas derrotas (oito tentos a favor e quatro contra). Para chegar às quartas, a equipe despachou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Corinthians na temporada

26 vitórias, 14 empates e 12 derrotas

65 gols marcados

53 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Athletico-PR na temporada

21 vitórias, 13 empates e 13 derrotas

65 gols marcados

51 gols sofridos

Artilheiro: Luiz Fernando, com 12 gols

Prováveis escalações

O Corinthians terá mudanças na escalação. O técnico Dorival Júnior conta com os retornos do atacante Yuri Alberto, recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal, e do lateral direito Matheuzinho, desfalque no último jogo por uma sobrecarga na coxa direita.

O atacante Memphis Depay, que serviu a seleção holandesa nesta data Fifa, também está à disposição. Ele, porém, pode ser preservado em função do desgaste e iniciar no banco de reservas.

Os demais convocados, José Martínez (Venezuela), Félix Torres (Equador) e Romero (Paraguai), são dúvidas. Já o goleiro Hugo Souza (Brasil) voltará a São Paulo em voo fretado e deve jogar.

O volante Raniele, em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, deve ficar de fora. O atleta até pode ser relacionado, mas a tendência é que ele desfalque o Timão. Já André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, é ausência certa.

Do outro lado, Odair Hellmann também deve fazer alterações no Athletico-PR. De olho na Segunda Divisão, ele pode poupar os atletas mais cansados. O zagueiro Arthur Dias, ainda entregue ao Departamento Médico, segue como desfalque.

Odair, vale lembrar, está suspenso por conta da expulsão na partida de ida e não comanda o Furacão à beira do gramado. O substituto será o auxiliar Fábio Moreno.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

Pendurados: Rodrigo Garro

Provável escalação do Athletico-PR

Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Dudu e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros.

Pendurados: Belezi

Arbitragem de Corinthians x Athletico-PR

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

????? O último treino antes do jogo decisivo contra o Corinthians. ?? https://t.co/v5K4ENd52B ? José Tramontin/athletico.com.br pic.twitter.com/DeLBJDGw3m ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 9, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)

(23ª rodada da Série B) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Próximo jogo do Athletico-PR

Chapecoense x Athletico-PR (26ª rodada da Série B)

(26ª rodada da Série B) Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)

16/09 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília) Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X ATHLETICO-PR

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 10 de setembro de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video