Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para a final do Brasileirão feminino

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro feminino, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. A partida acontece neste domingo, às 10h30 (de Brasília).

Os ingressos poderão ser comprados somente através do site fieltorcedor.com.br. As vendas começam ainda nesta terça-feira, a partir das 10 horas, para Não Pagantes e PCD's. Em seguida, a partir das 11 horas, os sócios-torcedores do plano Minha Cadeira podem garantir suas entradas.

As vendas seguem de forma escalonada, de acordo com as prioridades dos planos do Fiel Torcedor. O público geral poderá comprar ingressos a partir das 15 horas, nesta quarta-feira.

O valor das entradas varia entre R$ 30,00 (Norte) e R$ 60,00 (Oeste Inferior Corner e Oeste Inferior Lateral).

INGRESSOS PARA A FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO! ?? Confira as informações sobre a venda de ingressos para o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, válido pelo jogo de volta da decisão do Brasileirão Feminino, que acontece no dia 14/09 (domingo), às 10h30, na Neo Química Arena! ??... pic.twitter.com/QXa4J0BFNm ? Corinthians (@Corinthians) September 9, 2025

Corinthians x Cruzeiro

No último domingo, na primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro feminino, na Arena Independência, terminou empatada em 2 a 2. Marília e Isabela marcaram para o Cruzeiro, enquanto Gi Fernandes e Gabi Zanotti fizeram os gols do Corinthians.

Assim, um novo empate no jogo de volta leva a final para os pênaltis. O Timão busca seu sétimo título da competição e o sexto consecutivo (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). Por outro lado, a Raposa busca um troféu inédito para o clube.