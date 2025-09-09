Topo

Copa do Brasil: Corinthians pode ser surpreendido? Trajano analisa

do UOL

Colaboração para o UOL

09/09/2025 20h58

O confronto entre Corinthians e Athletico Paranaense nas quartas da Copa do Brasil não é previsível, apesar da vantagem alvinegra, disse José Trajano no Cartão Vermelho.

O Corinthians venceu o jogo de ida fora de casa, por 1 a 0, e agora decide a vaga na Neo Química Arena, com a vantagem de jogar pelo empate.

O jogo do Corinthians pode dar qualquer coisa, eu não arrisco palpite nenhum, que é tudo muito equilibrado, claro que o primeiro jogo, você saiu com a vantagem e tal, é legal, mas não é garantia, não é garantia.
José Trajano

