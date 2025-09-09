Proposta de SAF do Fluminense tem dois conflitos de interesse, diz Lavieri

O modelo de SAF proposto para o Fluminense é repleto de conflitos de interesse, avalia o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Na proposta, o atual presidente Mário Bittencourt assumiria nova função na SAF após a venda. Além disso, o BTG Pactual, responsável por estruturar o negócio, tem como sócio André Esteves, investidor do clube.

O fato de a SAF estar sendo organizada pelo BTG e o fundador, um dos sócios da BTG, estar envolvido no negócio já é um primeiro ponto que não deveria acontecer. Para piorar, é a mesma coisa do Bittencourt, que é o atual presidente e vai assumir um cargo na SAF, que também é um outro conflito de interesse.

Danilo Lavieri

Danilo Lavieri defende que a SAF deve ser alternativa apenas para clubes sem saída. Para ele, o Fluminense e outros grandes têm receitas robustas e não precisariam recorrer ao modelo.

A SAF deveria ser uma saída apenas para os clubes que não têm mais para onde olhar. Não gosto da ideia de que clubes do tamanho de Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Flamengo, que esses clubes tenham dono. Danilo Lavieri

