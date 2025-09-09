Comentarista do UFC cita luta com brasileiro para contestar invencibilidade de Khabib

Quando o assunto é o 'GOAT' do MMA, o nome de Khabib Nurmagomedov frequentemente desponta na lista de fãs e especialistas. E muito disso se deve por conta de sua invencibilidade na modalidade, algo raro no mais alto nível de enfrentamento mundial. Mas segundo uma das vozes mais influentes do ramo, tal aspecto da carreira do ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC pode ser questionado. Comentarista da liga presidida por Dana White, Joe Rogan opinou que o icônico wrestler russo teria perdido um combate para um rival brasileiro no passado.

Em recente edição de seu podcast, o 'The Joe Rogan Experience', o comentarista do UFC citou Gleison Tibau como um possível algoz da irretocável trajetória de Khabib no MMA. Os dois se enfrentaram no UFC 148, em julho de 2012. E, após três rounds bastante parelhos, o representante do Daguestão foi eleito vencedor na decisão unânime dos juízes. Dado o equilíbrio do confronto, tal desfecho foi questionado à época. E para Joe Rogan, o oponente de Mossoró, Rio Grande do Norte, fez o suficiente para, na oportunidade, fazer Nurmagomedov conhecer o gosto amargo da derrota pela primeira vez.

"O Gleison Tibau para mim era um cara que deveria ter vencido ele (Khabib). Se você olhar o histórico, o Khabib tem um cartel invicto, mas com um asterisco. E esse asterisco é o Gleison Tibau. Eles fizeram uma luta muito equilibrada que eu acho que o Khabib perdeu. Foi no início da carreira do Khabib, antes dele conquistar o título", relembrou Rogan.

Rival mais duro da carreira?

Com um cartel invicto e um reinado soberano no UFC, Khabib desbancou grandes nomes do esporte como Justin Gaethje, Dustin Poirier e Conor McGregor. Mas nem mesmo essas estrelas ofereceram tanto perigo ao wrestler russo do que Gleison Tibau. Após pendurar as luvas oficialmente em 2020, Nurmagomedov chegou a citar o brasileiro como a luta mais difícil de sua trajetória. Naquele confronto, com apenas 24 anos, Khabib não conseguiu impor sua marca registrada plenamente, com Gleison defendendo quase todas suas investidas de queda e dificultando sua estratégia.

Joe Rogan believes Khabib is not undefeated and that he lost to Gleison Tibau ??

"I think Gleison is the one guy that should've beaten him. Khabib's got an undefeated record - there's an asterisk, and the asterisk is Gleison Tibau. They had a very f***ing close fight that I... pic.twitter.com/957pzJkVbt

