Com investimento de R$ 6,9 bilhões, Fluminense apresenta proposta de SAF

O Fluminense deu mais um passo na possível transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube recebeu oficialmente a proposta da Lazuli Partners e do LZ Sports, que detalhou um investimento total de R$ 6,9 bilhões ao longo de 10 anos. A reunião foi transmitida ao vivo pela FluTV e teve caráter informativo, sem votação imediata.

O documento foi apresentado por Carlos de Barros, sócio da LZ Sports, e Alessandro Farkuh, responsável pela área de aquisições do banco BTG Pactual. A proposta prevê um aporte inicial de R$ 500 milhões - metade de imediato e o restante em até dois anos - e a quitação da dívida do clube, estimada em R$ 871 milhões.

O montante de R$ 6,9 bilhões inclui recursos próprios do clube e investimentos futuros da SAF, divididos em folha salarial do elenco e comissão técnica, compra de atletas, formação de jogadores e royalties para a associação.

reprodução / Fluminense

O modelo apresentado é diferenciado em relação a outras SAFs no Brasil, como as de Botafogo e Cruzeiro. Em vez de um investidor único, a proposta prevê a participação de até 40 torcedores investidores na sociedade, que se tornaria acionista majoritária, enquanto o clube manteria uma fatia minoritária, calculada de acordo com a dívida atual do clube. Com os números atuais, a divisão seria de 65% para a SAF e 35% para o Fluminense.

Durante a reunião, conselheiros puderam fazer perguntas sobre a estrutura e operação da futura SAF. O vice-presidente do clube, Mattheus Montenegro, esclareceu que parte do investimento previsto ao longo da década será gerada por receitas próprias do Fluminense, e não apenas por aportes externos.

A votação definitiva pelos sócios, que definirá os próximos passos, só ocorrerá após a eleição presidencial do Tricolor, prevista entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro. O desfecho do processo é estimado apenas para fevereiro de 2026.