Com casa cheia, Bia Haddad domina italiana e estreia bem no SP Open

Beatriz Haddad Maia fez o esperado na noite desta terça-feira, em sua estreia no SP Open. Em uma Quadra Maria Esther Bueno lotada no Parque Villa-Lobos, a número 1 do Brasil e 27 do mundo levantou a torcida, ouviu gritos de "olê olá, Bia" e fez uma bela apresentação, confirmando seu favoritismo e derrotando a italiana Miriana Tona (30 anos, #409 do ranking) por 6/1 e 6/1.

A paulista de 29 anos, cabeça de chave número 1 do WTA 250 de São Paulo, avança assim para as oitavas de final, fase em que vai enfrentar outra brasileira: Laura Pigossi (31 anos, #175), que também venceu nesta terça-feira. A medalhista olímpica fez 2/6, 6/3 e 6/4 em cima da americana Elizabeth Mandlik (#257)

Como aconteceu

Bia teve seu saque ameaçado logo no terceiro game, quando precisou enfrentar dois break points. A brasileira, contudo, se salvou inclusive ganhando um ponto em que precisou fazer um gran willy - batendo na bola de costas, por baixo das pernas. O lance levantou o público, Bia ganhou confiança e aproveitou o momento para quebrar a italiana logo em seguida, aproveitando-se de uma dupla falta e um erro não forçado de Tona. A dona da casa converteu o break point indo ao ataque e forçando mais uma falha da oponente. Pouco depois, o placar já mostrava 4/1 para Haddad Maia. Depois disso, não houve chances para a europeia. Após um ótimo forehand e um lob vencedor, Bia quebrou Tona outra vez no sexto game e fechou o set pouco depois: 6/1.

Welcome to the Beatriz Haddad Maia show 🤩#SPOpen pic.twitter.com/KTSZXtBGRf -- wta (@WTA) September 9, 2025

A segunda parcial começou no mesmo ritmo, com Bia convertendo mais um break point. A italiana não tinha armas para mudar a dinâmica da partida, e a brasileira seguiu soberana. No terceiro game, quebrou mais uma vez quando Tona fez uma dupla falta. No fim, a tenista da casa venceu oito games seguidos até que perdeu seu serviço ao cometer seguidos erros no quarto game do segundo set. Foi, porém, um breve momento de instabilidade. Bia quebrou a italiana no game seguinte, fez 4/1 e não bobeou mais.