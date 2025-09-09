Topo

Esporte

Com casa cheia, Bia Haddad domina italiana e estreia bem no SP Open

Brasileira não deu chance para a italiana Miriana Tona e venceu por 2 sets a 0 - MARCELLO ZAMBRANA/AGIF
Brasileira não deu chance para a italiana Miriana Tona e venceu por 2 sets a 0 Imagem: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF
do UOL

São Paulo

09/09/2025 21h21

Beatriz Haddad Maia fez o esperado na noite desta terça-feira, em sua estreia no SP Open. Em uma Quadra Maria Esther Bueno lotada no Parque Villa-Lobos, a número 1 do Brasil e 27 do mundo levantou a torcida, ouviu gritos de "olê olá, Bia" e fez uma bela apresentação, confirmando seu favoritismo e derrotando a italiana Miriana Tona (30 anos, #409 do ranking) por 6/1 e 6/1.

A paulista de 29 anos, cabeça de chave número 1 do WTA 250 de São Paulo, avança assim para as oitavas de final, fase em que vai enfrentar outra brasileira: Laura Pigossi (31 anos, #175), que também venceu nesta terça-feira. A medalhista olímpica fez 2/6, 6/3 e 6/4 em cima da americana Elizabeth Mandlik (#257)

Como aconteceu

Bia teve seu saque ameaçado logo no terceiro game, quando precisou enfrentar dois break points. A brasileira, contudo, se salvou inclusive ganhando um ponto em que precisou fazer um gran willy - batendo na bola de costas, por baixo das pernas. O lance levantou o público, Bia ganhou confiança e aproveitou o momento para quebrar a italiana logo em seguida, aproveitando-se de uma dupla falta e um erro não forçado de Tona. A dona da casa converteu o break point indo ao ataque e forçando mais uma falha da oponente. Pouco depois, o placar já mostrava 4/1 para Haddad Maia. Depois disso, não houve chances para a europeia. Após um ótimo forehand e um lob vencedor, Bia quebrou Tona outra vez no sexto game e fechou o set pouco depois: 6/1.

A segunda parcial começou no mesmo ritmo, com Bia convertendo mais um break point. A italiana não tinha armas para mudar a dinâmica da partida, e a brasileira seguiu soberana. No terceiro game, quebrou mais uma vez quando Tona fez uma dupla falta. No fim, a tenista da casa venceu oito games seguidos até que perdeu seu serviço ao cometer seguidos erros no quarto game do segundo set. Foi, porém, um breve momento de instabilidade. Bia quebrou a italiana no game seguinte, fez 4/1 e não bobeou mais.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Bia Haddad mostra força e arrasa italiana Miriana Tona em estreia no SP Open

São Paulo atualiza situações de Arboleda, Marcos Antonio e Luiz Gustavo

Vasco anuncia contratação de dois estrangeiros para a equipe sub-20

Com casa cheia, Bia Haddad domina italiana e estreia bem no SP Open

Rafael Toloi exalta Libertadores, mas ressalta foco do São Paulo no Brasileiro

Copa do Brasil: Corinthians pode ser surpreendido? Trajano analisa

Pigossi vira jogo dramático no SP Open e Ana Candiotto vence ucraniana em 1º triunfo em WTA 250

Casares justifica venda de joias da base do São Paulo: Momento de necessidade

Joias de 15 anos dão trabalho, mas são eliminadas nas duplas do SP Open

Corinthians x Athletico-PR pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fluminense x Bahia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações