Topo

Esporte

Chile e Uruguai empatam pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Paulo Díaz, do Chile, em ação durante jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias - Rodrigo ARANGUA / AFP
Paulo Díaz, do Chile, em ação durante jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias Imagem: Rodrigo ARANGUA / AFP

09/09/2025 22h39

Nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Santiago, Chile e Uruguai empataram em 0 a 0, resultado que definiu o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 para ambas as equipes. A partida foi válida pela última rodada.

A seleção chilena, já sem chances de classificação, não conseguiu marcar, enquanto o Uruguai, já classificado, confirmou sua posição na tabela.

Relacionadas

Brasil perde para Bolívia na altitude e faz pior campanha nas Eliminatórias

Brasil tem pior campanha e iria à repescagem nas velhas eliminatórias

A altitude é criminosa, mas o Brasil podia ter jogado mais contra a Bolívia

Situação na tabela

O Chile terminou na lanterna das eliminatórias, sem vaga garantida para o Mundial. O Uruguai finalizou na quarta posição, assegurando sua classificação direta.

Resumo do jogo

CHILE 0 x 0 URUGUAI

Competição: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Local: Estádio Nacional, Santiago (CHI)

Data: 9 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo teve poucas chances claras. Aos 9 minutos, Echeverría finalizou de fora da área, mas a bola subiu demais. Aos 16, Darwin Núñez respondeu para o Uruguai, mas o goleiro Vigouroux defendeu. O Chile ainda tentou com Cepeda, mas o marcador permaneceu zerado. As equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0.

Segundo tempo

Na etapa final, as oportunidades continuaram escassas. Brereton Díaz, Aravena e Assadi tentaram pelo Chile, enquanto Valverde, Bentancur e Brian Rodríguez buscaram o gol para o Uruguai, sem sucesso. O empate persistiu até o apito final, consolidando o placar de 0 a 0.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Raphinha detona altitude e cutuca arbitragem após Bolívia 1x0 Brasil

Brasil faz jogo melancólico, perde e vê a Bolívia comemorar ida à repescagem da Copa

Chile e Uruguai empatam pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Venezuela leva virada da Colômbia em casa e perde vaga na repescagem da Copa para a Bolívia

Paraguai encerra campanha nas Eliminatórias com vitória sobre o Peru

Brasil perde para Bolívia na altitude e faz pior campanha nas Eliminatórias

Brasil é superado pela Bolívia, e Ancelotti sofre 1º revés à frente da Seleção

Venezuela é castigada por xará de craque, e Bolívia pega vaga na repescagem

Venezuela é goleada em casa pela Colômbia e fica fora da repescagem

Valencia marca, e líder Argentina perde do Equador em despedida das Eliminatórias

Eliminatórias: Em jogo com duas expulsões, Equador vence a líder Argentina