Chile e Uruguai empatam pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Santiago, Chile e Uruguai empataram em 0 a 0, resultado que definiu o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 para ambas as equipes. A partida foi válida pela última rodada.

A seleção chilena, já sem chances de classificação, não conseguiu marcar, enquanto o Uruguai, já classificado, confirmou sua posição na tabela.

Situação na tabela

O Chile terminou na lanterna das eliminatórias, sem vaga garantida para o Mundial. O Uruguai finalizou na quarta posição, assegurando sua classificação direta.

Resumo do jogo

CHILE 0 x 0 URUGUAI

Competição: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Local: Estádio Nacional, Santiago (CHI)

Data: 9 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo teve poucas chances claras. Aos 9 minutos, Echeverría finalizou de fora da área, mas a bola subiu demais. Aos 16, Darwin Núñez respondeu para o Uruguai, mas o goleiro Vigouroux defendeu. O Chile ainda tentou com Cepeda, mas o marcador permaneceu zerado. As equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0.

Segundo tempo

Na etapa final, as oportunidades continuaram escassas. Brereton Díaz, Aravena e Assadi tentaram pelo Chile, enquanto Valverde, Bentancur e Brian Rodríguez buscaram o gol para o Uruguai, sem sucesso. O empate persistiu até o apito final, consolidando o placar de 0 a 0.