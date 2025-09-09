Chile e Uruguai empatam pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Santiago, Chile e Uruguai empataram em 0 a 0, resultado que definiu o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 para ambas as equipes. A partida foi válida pela última rodada.
A seleção chilena, já sem chances de classificação, não conseguiu marcar, enquanto o Uruguai, já classificado, confirmou sua posição na tabela.
Situação na tabela
O Chile terminou na lanterna das eliminatórias, sem vaga garantida para o Mundial. O Uruguai finalizou na quarta posição, assegurando sua classificação direta.
Resumo do jogo
CHILE 0 x 0 URUGUAI
Competição: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026
Local: Estádio Nacional, Santiago (CHI)
Data: 9 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O primeiro tempo teve poucas chances claras. Aos 9 minutos, Echeverría finalizou de fora da área, mas a bola subiu demais. Aos 16, Darwin Núñez respondeu para o Uruguai, mas o goleiro Vigouroux defendeu. O Chile ainda tentou com Cepeda, mas o marcador permaneceu zerado. As equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0.
Segundo tempo
Na etapa final, as oportunidades continuaram escassas. Brereton Díaz, Aravena e Assadi tentaram pelo Chile, enquanto Valverde, Bentancur e Brian Rodríguez buscaram o gol para o Uruguai, sem sucesso. O empate persistiu até o apito final, consolidando o placar de 0 a 0.