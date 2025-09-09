Topo

Esporte

Chegada de Vojvoda reabre disputa na lateral esquerda do Santos

09/09/2025 07h00

A contratação de Juan Pablo Vojvoda pode reabrir algumas disputas por posição no Santos. Na lateral esquerda, Escobar voltou a ganhar espaço e ameaça a titularidade do jovem Souza.

O defensor argentino é um velho conhecido do comandante. Eles trabalharam juntos no Fortaleza, entre 2023 e 2024. Foram 22 compromissos, dos quais o jogador foi titular em 14 e contribuiu com duas assistências.

Escobar vinha sendo reserva do Alvinegro Praiano com Cleber Xavier. Querido pela torcida, Souza estava dominando a lateral esquerda. Com a mudança de comissão, contudo, o argentino voltou aos 11 iniciais.

Na derrota de 2 a 0 para o Bahia, com o interino Matheus Bachi no banco de reservas, Escobar já foi titular. O mesmo aconteceu na estreia de Vojvoda, no empate de 0 a 0 com o Fluminense.

Com o novo treinador, portanto, a briga pela posição volta a esquentar. Devido a data Fifa, o elenco está apenas treinando desde 1º de setembro. O clube só volta a jogar no domingo, contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Escobar x Souza em 2025

  • Escobar

    31 jogos (25 titular)

    0 gol e 1 assistência

    7 amarelos e 3 vermelhos

  • Souza

    16 jogos (13 titular

    0 gol e 1 assistência

    2 amarelos e 0 vermelho

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

