Carlos Prates surpreende ao revelar planos de aposentadoria precoce no UFC

Carlos Prates pode estar no auge de sua carreira, mas já vislumbra o fim dela. Considerado um dos nomes mais promissores da divisão dos meio-médios (77 kg) do UFC, o brasileiro surpreendeu ao revelar que seus dias no octógono podem estar contados - mesmo enquanto se aproxima de uma possível disputa pelo cinturão.

Durante participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o 'Pesadelo', como é conhecido, afirmou que pretende competir até os 35 anos. No entanto, deixou claro que pode antecipar a aposentadoria caso atinja seus objetivos antes disso.

"Quero conquistar o cinturão, fazer uma revanche contra Ian Machado Garry, pegar o cinturão e aí acabou.Vou lutar até os 35, mas se me tornar campeão antes, paro antes", declarou o lutador de 32 anos. A fala reforça o foco em encerrar a trajetória no esporte no auge.

O brasileiro explicou que seu plano de vida após o MMA está longe do ambiente de treinos e competições. O objetivo é aproveitar a liberdade conquistada e cuidar da família.

"Quero só aproveitar a vida, churrascos, cervejas. Quero cuidar da minha mãe, às vezes ir à academia ajudar outros caras. Não tenho muita vontade de ser treinador, mas quero investir muito dinheiro para ficar tranquilo depois da luta e apenas curtir a vida", completou.

A declaração veio após a vitória impressionante sobre Geoff Neal no UFC 319, em Chicago. O nocaute aplicado pelo brasileiro foi considerado por muitos como um dos principais candidatos ao prêmio de melhor do ano. O resultado recolocou Prates em destaque na categoria até 77 kg. A vitória veio meses depois da única derrota em sua campanha no UFC, justamente para Ian Machado Garry, em abril.

Próximo passo

O próximo desafio do Pesadelo será diante do ex-campeão Leon Edwards, no UFC 322, em novembro. Caso vença, ele pode se posicionar como principal candidato ao título, enfrentando o vencedor do duelo entre Islam Makhachev e Jack Della Maddalena.

