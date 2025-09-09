Topo

Esporte

Campeonato Italiano introduzirá câmeras corporais para árbitros em Juventus x Inter

09/09/2025 15h20

(Reuters) - O árbitro da partida da Série A entre Juventus e Inter de Milão no sábado será equipado com uma câmera corporal pela primeira vez, informou a liga italiana na terça-feira.

A microcâmera de alta resolução será montada no fone de ouvido do árbitro e usada durante o aquecimento, em situações de jogo ao vivo, como cobranças de falta, e em replays.

A transmissão também estará disponível para o árbitro assistente de vídeo (VAR), com imagens selecionadas transmitidas ao vivo.

A inovação já foi testada nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de Clubes em julho e faz parte de uma iniciativa mais ampla da Fifa e da International Football Association Board (IFAB) para melhorar a cobertura das competições de elite.

O diretor executivo da Série A, Luigi De Siervo, disse que a câmera dará aos torcedores uma perspectiva única do jogo.

"A Série A sempre esteve na vanguarda da adoção de novas tecnologias, ciente do papel central que elas desempenham na evolução da exibição televisiva, na promoção do nosso produto globalmente e na garantia de transparência nas decisões da arbitragem", acrescentou.

A Premier League também testará câmeras de arbitragem em partidas selecionadas para a nova temporada, informou a BBC no mês passado.

(Reportagem de Shifa Jahan em Bengaluru)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Escalação: com Memphis de volta, Corinthians fecha preparação para pegar o Athletico-PR

Campeonato Italiano introduzirá câmeras corporais para árbitros em Juventus x Inter

Jogo do Brasil hoje (9): onde assistir à seleção brasileira ao vivo

Lautaro Díaz é apresentado no Santos, fala sobre Neymar e cita sonho de infância

Gullit minimiza recorde de Memphis pela Holanda: "Precisa de gols em grandes torneios"

Bruno Rodrigues projeta volta ao Palmeiras após seguidas lesões: 'Expectativas são as melhores'

Transmissão ao vivo de Hungria x Portugal pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de França x Islândia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Toloi celebra retorno ao São Paulo e se coloca à disposição para o fim de semana

Tolói é apresentado pelo São Paulo e projeta liderança em seu retorno: 'Sonho de todo atleta'