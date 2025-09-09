Caio Borralho perde uma posição no ranking após derrota para Imavov no UFC Paris

Em ação na luta principal do UFC Paris do último sábado (6), Caio Borralho perdeu sua invencibilidade na organização ao ser dominado em território hostil pelo 'atleta da casa' Nassourdine Imavov. E o primeiro revés sofrido na principal liga de MMA do mundo teve suas consequências. Afinal de contas, na mais recente atualização dos rankings do Utimate, realizada nesta terça-feira, o representante da 'Fighting Nerds' perdeu uma posição na categoria dos pesos-médios (84 kg).

Anteriormente na sétima posição, 'The Natural', como é conhecido, desceu um degrau e agora é oficialmente o oitavo colocado entre os pesos-médios. Quem herdou seu posto foi o ex-campeão da categoria Robert Whittaker, mesmo sem lutar no UFC Paris e vindo de duas derrotas. Por sua vez, Imavov não se movimentou na atualização. Apesar do triunfo dominante sobre o brasileiro, o russo naturalizado francês segue na segunda posição da divisão - atrás somente de Dricus du Plessis e do campeão Khamzat Chimaev.

Ruffy segue no ranking

Outro brasileiro em posição de destaque que acabou derrotado e também perdeu sua invencibilidade na liga foi Maurício Ruffy. Mas apesar de ter sido finalizado por Benoit St-Denis no segundo round do 'co-main event' da noite, o striker da 'Fighting Nerds' foi mantido no ranking dos leves (70 kg), como 'porteiro' da categoria, na 15ª posição. Já o francês, seu mais recente algoz, também não ganhou nem perdeu espaço no ranking, permanecendo como 13º colocado da divisão.

Parceiro de Aspinall estreia no top 10

A principal movimentação oriunda do card do UFC Paris veio de um confronto disputado no card preliminar. Ex-campeão da PFL e parceiro de treinos de Tom Aspinall na equipe 'Team Kaobon', Ante Delija estreou na companhia contra o ranqueado Marcin Tybura e fez bonito, nocauteando ainda no primeiro round. O triunfo fez com que o croata já beliscasse seu espaço no top 10 dos pesos-pesados, despontando na nona colocação.

Bate-Estaca sai do top 15 dos moscas

Outra atualização de destaque veio entre duas brasileiras que sequer competiram no último sábado. Jéssica Andrade, então nona colocada, foi retirada do ranking dos pesos-moscas (57 kg). Ex-campeã peso-palha (52 kg) da empresa, 'Bate-Estaca' foi mantida no top 10 da divisão em que mais brilhou no UFC, afastando rumores de um eventual desligamento. E quem ganhou uma vaguinha na categoria até 57 kg com sua saída foi a compatriota Luana 'Dread', que agora é a 15ª colocada da tabela.

