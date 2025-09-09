Topo

Bruno Guimarães justifica derrota do Brasil: 'Muitos estrearam hoje'

Bruno Guimarães em ação durante Bolívia x Brasil, duelo das Eliminatórias - AIZAR RALDES / AFP
Bruno Guimarães em ação durante Bolívia x Brasil, duelo das Eliminatórias Imagem: AIZAR RALDES / AFP

09/09/2025 23h00

Bruno Guimarães também saiu de campo contrariado por causa do pênalti marcado a favor da Bolívia e que definiu o resultado do jogo nesta terça-feira, na derrota da Seleção Brasileira para os donos da casa, por 1 a 0, na altitude de mais de 4 mil metros de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O volante foi o autor da falta dentro da área em Fernández, que inicialmente não foi marcada pelo árbitro Cristian Garay. O VAR, porém, entrou em ação e, após revisão, a infração acabou sendo assinalada.

"Não achei pênalti, o juiz falou que se ele [Fernández] fizesse de novo, daria amarelo. O VAR não tem que chamar, o juiz estava em cima do lance. Minha percepção e do juiz na hora, ele falou que se o cara ficasse se jogando, ele daria o cartão amarelo. Dessa vez o VAR atrapalhou, porque a decisão do juiz era de que não tinha sido pênalti", disse Bruno Guimarães ao SporTV.

O volante da Seleção Brasileira também comentou sobre o desempenho da equipe, bastante influenciado pelos efeitos da altitude e pela falta de entrosamento de uma equipe com muitos estreantes.

"É uma equipe que jogou pela primeira vez juntos, muitos estrearam hoje pela Seleção. Sempre muito difícil jogar aqui, você dá um sprint e demora pelo menos dois minutos pra se recuperar. Buscamos o gol, mas aqui é muito complicado, você joga contra a Bolívia e contra a altitude. Brigamos até o final, já estávamos classificados, equipe completamente nova, mas sempre queremos ganhar com a camisa da Seleção, não foi possível dessa vez. Triste por perder a invencibilidade com o Mister [Ancelotti], mas faz parte", prosseguiu.

Bruno Guimarães foi o único jogador de linha mantido entre os titulares após a vitória sobre o Chile. O volante, aliás, acumula uma larga experiência na Seleção, tendo sido convocado para a disputa da última Copa do Mundo, no Catar. Agora, ele espera, enfim, transformar o sonho do hexa em realidade.

"Futebol não é uma matemática exata, viemos de Eliminatórias ganhando tudo e não fomos bem na Copa, espero que dessa vez seja ao contrário, vimos o que aconteceu com a Argentina na última Copa. Queremos sempre botar o Brasil no topo, mas o mais importante é o que vai acontecer na Copa, não nas Eliminatórias", concluiu.

