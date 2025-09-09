Brasil tem mais derrotas que vitórias na altitude boliviana, alerta Arnaldo

O Brasil tem mais derrotas que vitórias contra a Bolívia jogando na altitude, alerta o comentarista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

A seleção encara os bolivianos em El Alto nesta terça-feira (9). No histórico, o Brasil soma apenas três vitórias em nove partidas oficiais na altitude da Bolívia desde 1979.

Poucas vezes vi uma seleção brasileira conseguir lidar bem com jogos contra a Bolívia em altitude. É um dos poucos locais na América do Sul em que o Brasil tem mais derrotas do que vitórias.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, eventuais falhas e oscilações em El Alto não podem pesar na avaliação do desempenho individual dos jogadores que ganharão uma chance de ser titular hoje.

Alguns jogadores do Brasil já sabem o que é jogar na altitude, mas eu acho que poucos deles devem ter realmente ido a El Alto e não só a La Paz. E aí é muito diferente atuar por lá.

Arnaldo Ribeiro

Em relação ao time que enfrentou o Chile, Carlo Ancelotti deve fazer até oito mudanças e promover a estreia de alguns jogadores na seleção, como Samuel Lino, do Flamengo.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.