Brasil é superado pela Bolívia, e Ancelotti sofre 1º revés à frente da Seleção

O Brasil encerrou sua campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com derrota para a Bolívia, a primeira do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção, por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Municipal de El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude, graças ao gol de pênalti de Miguelito, após Bruno Guimarães derrubar Fernández dentro da área.

Até então, Ancelotti havia empatado com o Equador, fora de casa, em sua estreia, e vencido Paraguai e Chile, ambos os jogos no Brasil. O time canarinho sequer havia sofrido gols sob o comando do treinador italiano.

Os efeitos da altitude, porém, tiveram uma influência enorme no desempenho do Brasil em El Alto. Mesmo apostando em jogadores teoricamente mais descansados, Ancelotti viu uma Seleção pouco ameaçadora, muito mais preocupada em se poupar em campo, temendo as consequências do ar rarefeito, do que em buscar o gol fora de casa.

A Bolívia, por sua vez, garantiu uma vaga na repescagem mundial para a Copa do Mundo, terminando em sétimo lugar e desbancando a Venezuela, que perdeu para a Colômbia.

Situação na Tabela

Com o resultado, a Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na sétima posição e irá disputar a repescagem por uma vaga na Copa do Mundo, desbancando a Venezuela, que acabou sendo derrotada pela Colômbia.

O Brasil, por sua vez, perdeu a chance de terminar as Eliminatórias na vice-liderança, caindo para a quinta posição com a derrota em El Alto. Todavia, a vaga para a Copa do Mundo de 2026 já estava assegurada há tempo, desde a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai em São Paulo.

? Resumo do jogo

BOLÍVIA 1 X 0 BRASIL

? Competição: Eliminatórias Sul-Americanas



?? Local: Estádio Municipal de El Alto, Bolívia



? Data: 9 de setembro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 20h30 (de Brasília)



? Cartões Amarelos: Bruno Guimarães, Fabrício Bruno (Brasil)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Cristian Garay (Chile) Assistentes: Miguel Rocha e Juan Serrano (ambos do Chile)

Miguel Rocha e Juan Serrano (ambos do Chile) VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Gols

? Miguelito, aos 49 do 1ºT (Bolívia)



???BOLÍVIA

Lampe; Diego Medina (Yomar Rocha), Haquín, Morales e Fernández. Vilamil, Robson Matheus e Ervin Vaca (Cuéllar); Miguelito, Moisés Paniagua e Enzo Monteiro (Algarañaz).



Técnico: Oscar Vilegas.

?? BRASIL

Alisson; Vitinho (Marquinhos), Alexsandro, Fabrício Bruno e Caio Henrique; Andrey Santos (Jean Lucas), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Estêvão), Samuel Lino (Raphinha) e Richarlison (João Pedro).



Técnico: Carlo Ancelotti.

O jogo

A Bolívia foi mais agressiva que o Brasil no primeiro tempo. Aproveitando o "fator altitude", os donos da casa conseguiram levar perigo à meta defendida por Alisson e viram os brasileiros atuarem de maneira mais cautelosa, evitando acelerar o ritmo do jogo por não estarem acostumados com o ar rarefeito.

Depois de tanto buscar o gol, a Bolívia foi premiada pouco antes do intervalo, já nos acréscimos. Bruno Guimarães cometeu pênalti em Fernández, assinalado após revisão do VAR. Miguelito foi para a cobrança e não desperdiçou, abrindo o placar para os donos da casa.

No segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti procurou realizar mudanças a fim de aumentar o ritmo da partida, mas o Brasil seguiu tendo dificuldades para fazer seu jogo fluir mesmo contando com Estêvão, Raphinha e João Pedro, acionados ao longo da etapa complementar.

Desta forma, bastou à Bolívia apenas administrar a magra vantagem construída ao longo do jogo para assegurar a tão sonhada vaga na repescagem mundial para a Copa do Mundo de 2026, podendo retornar ao Mundial após 32 anos.