Brasil confirma pior desempenho na história do atual formato das Eliminatórias para a Copa

09/09/2025 23h00

O Brasil fechou as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 com o pior desempenho desde que a qualificação passou a ter o atual formato. A seleção brasileira acabou na quinta posição, com 28 pontos, 10 de distância para a 'campeã' Argentina. Esta é também a primeira vez que o Brasil não termina como líder desde 2002.

As Eliminatórias Sul-Americanas passaram a ter o atual formato, com os 10 times se enfrentando em turno e returno, antes da Copa de 1998. O Brasil não precisou jogar, por ter sido campeão em 1994.

A seleção brasileira disputou pela primeira vez o atual formato da qualificatória para o Mundial de 2002. A equipe ficou na terceira posição, com 30 pontos, atrás de Equador (31) e Argentina (43).

A classificação automática do campeão da Copa foi revogada pela Fifa para a edição de 2006. O Brasil, então, jogou a classificatória mesmo com o título de 2002.

A seleção brasileira chegou à Alemanha com o título simbólico das Eliminatórias, com 34 pontos, igual à Argentina, mas com saldo de gols melhor.

O 'título' se repetiu nas Eliminatórias para 2010, novamente com 34 pontos. A vantagem para o Chile, segundo colocado, foi de um ponto. Em 2014, como país-sede, a seleção brasileira não precisou jogar.

Foi nas Eliminatórias para 2018 que o Brasil teve a maior vantagem. O time acabou como líder, com 41 pontos, 10 a mais que o vice, Uruguai.

Já o melhor desempenho veio na classificação para 2022, com 45 pontos, seis a mais que a Argentina, que ficou em segundo.

A próxima Data Fifa será de amistosos para a seleção brasileira. No dia 10 de outubro, o time de Carlo Ancelotti enfrenta a Coreia do Sul, em Seul. Depois, no dia 14, o adversário será o Japão, em Tóquio.

DESEMPENHO DO BRASIL NO ATUAL FORMATO DAS ELIMINATÓRIAS

1998 - Não jogou por ser o atual campeão.

2002 - 3º lugar com 30 pontos.

2006 - 1º lugar, com 34 pontos.

2010 - 1º lugar, com 34 pontos.

2014 - Classificado como país-sede.

2018 - 1º lugar, com 41 pontos.

2022 - 1º lugar, com 45 pontos.

2026 - 5º lugar, com 28 pontos.

