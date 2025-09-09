Topo

Brasil busca manter tabu de quase 16 anos contra a Bolívia

09/09/2025 09h24

O Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas nesta terça-feira, contra a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, às 20h30 (de Brasília). A Seleção Brasileira espera manter um tabu que já dura por quase 16 anos contra o adversário.

A última derrota do Brasil para a Bolívia foi no dia 11 de outubro de 2009. Em jogo válido pelas Eliminatórias, os bolivianos venceram os brasileiros por 2 a 1, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Marcelo Moreno e Edgar Olivares marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Nilmar descontou para o visitantes.

Desde então, a Seleção jamais perdeu um jogo para o adversário. Os países voltaram a se enfrentar sete vezes, com seis vitórias do Brasil e um empate. No período, o país canarinho marcou 26 gols e sofreu apenas um. O único tento sofrido, inclusive, aconteceu no último encontro, que terminou com vitória brasileira por 5 a 1.

Jogando na Bolívia, o retrospecto recente também é positivo. Desde a derrota em 2009, o Brasil voltou ao país três vezes e venceu dois jogos, ambos por 4 a 0, além de ter conquistado um empate.

Situação na tabela

Já classificado, o time de Carlo Ancelotti ocupa a segunda posição, com 28 pontos. Contra o Chile, na rodada anterior, venceu por 3 a 0, com boa atuação de reservas como Paquetá e Luiz Henrique. O treinador deve mandar a campo uma formação bastante modificada.

Já a Bolívia sonha com uma vaga na repescagem. Os bolivianos ocupam a oitava colocação, com 17 pontos, um a menos que a Venezuela, sexta colocada.

