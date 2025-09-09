Topo

Bolivianos soltam fogos de madrugada perto de hotel da seleção brasileira

Carlo Ancelotti presenciou uma tática usada por torcidas adversárias para tentar atrapalhar na véspera de um jogo importante: os fogos de artifício durante a madrugada - Fernando Teramatsu/AGIF
Igor Siqueira
Do UOL, em La Paz (BOL)

09/09/2025 11h19

A seleção brasileira encarou uma tática "milenar" usada pela torcida adversária para tentar atrapalhar na véspera de um jogo importante.

Houve foguetório durante a madrugada em frente ao hotel em que a delegação está hospedada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

O UOL apurou que houve pelo menos dois momentos de pirotecnia e barulho. O primeiro, por volta de 1h (no horário local). O segundo, 3h30 (no horário local). A duração de cada um foi de aproximadamente dez minutos.

A seleção passou a noite em Santa Cruz porque a cidade fica ao nível do mar. A delegação só chegará a El Alto, local da partida de hoje contra a seleção boliviana, cerca de 3h antes da partida, por força de regulamento.

A estratégia é tentar minimizar os efeitos da altitude de 4.000 metros do estádio em que acontece o jogo que fecha as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Para os bolivianos, o confronto é de vida ou morte, porque eles tentam tirar da Venezuela a vaga na repescagem do Mundial.

