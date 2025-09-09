Bolívia x Brasil: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por asinatura) e GE TV (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026 e vem de vitória. A equipe de Carlo Ancelotti teve boa atuação e venceu o Chile por 3 a 0 na rodada passada.
Já a Bolívia entra em campo ainda sonhando com a vaga na repescagem para disputar o mundial do ano que vem. Para isso, os bolivianos precisam de um resultado positivo contra o Brasil e torcer para a Venezuela não vencer a Colômbia.
