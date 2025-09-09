Topo

Bolívia x Brasil: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 05h30

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por asinatura) e GE TV (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026 e vem de vitória. A equipe de Carlo Ancelotti teve boa atuação e venceu o Chile por 3 a 0 na rodada passada.

Já a Bolívia entra em campo ainda sonhando com a vaga na repescagem para disputar o mundial do ano que vem. Para isso, os bolivianos precisam de um resultado positivo contra o Brasil e torcer para a Venezuela não vencer a Colômbia.

Bolívia x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (YouTube)

