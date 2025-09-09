Bolívia vai à repescagem e define as Eliminatórias; veja classificação final

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim nesta terça-feira, com todos os classificados confirmados e a repescagem definida. Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai já tinham assegurado suas vagas para o Mundial, enquanto a Bolívia garantiu a sétima posição e a chance de disputar o torneio playoff, despachando a Venezuela.

O Brasil encerrou sua participação com derrota para a Bolívia por 1 a 0, em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude. O gol de pênalti de Miguelito, aos 49 minutos do primeiro tempo, marcou a primeira derrota da Seleção sob comando de Carlo Ancelotti, que até então somava duas vitórias e um empate em suas estreias. A altitude dificultou a atuação brasileira, e o time canarinho pouco ameaçou a meta boliviana, que soube administrar a vantagem conquistada. Os bolivianos, assim, ficaram com a vaga que dá acesso à repescagem.

A Argentina também sofreu revés na rodada, perdendo para o Equador por 1 a 0, com gol de Enner Valencia, de pênalti. Otamendí foi expulso, enquanto Moisés Caicedo recebeu cartão vermelho para o Equador no segundo tempo. Mesmo com a derrota, a Albiceleste terminou na liderança da competição, com 38 pontos. O Equador finalizou em segundo, com 28 pontos.

A Colômbia goleou a Venezuela por 6 a 3, com quatro gols de Luis Suárez, garantindo a terceira posição, enquanto a Venezuela ficou em oitavo, fora da repescagem. O Uruguai, empatando em 0 a 0 com o Chile, confirmou a quarta posição e a classificação direta, e o Paraguai venceu o Peru por 1 a 0, encerrando sua campanha na sexta posição. O Chile e o Peru terminaram sem vagas, ocupando a lanterna e a nona posição, respectivamente.

Como funciona a repescagem?

A repescagem é o último caminho para seleções que não conquistaram a classificação direta. Para a Copa do Mundo de 2026, que terá 48 seleções, a repescagem sul-americana contará com a Bolívia buscando uma das duas vagas disponíveis em um mini-torneio. Serão seis seleções disputando o playoff, dividido em duas fases: quatro equipes se enfrentam em jogos definidos por sorteio, enquanto as duas melhores do ranking da Fifa entram na fase final. Os vencedores garantem a classificação para o Mundial.

O torneio de repescagem ocorrerá em março de 2026, em pelo menos um dos países-sede da Copa, servindo também como preparação para o Mundial. A América do Sul terá seis vagas diretas e uma vaga via repescagem, enquanto outros continentes, como Ásia, África e Oceania, terão uma seleção cada via repescagem, e a Europa manterá suas 16 vagas diretas, sem repescagem própria.

