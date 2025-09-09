Topo

Esporte

Bia Haddad mostra força e arrasa italiana Miriana Tona em estreia no SP Open

São Paulo

09/09/2025 21h47

Beatriz Haddad Maia iniciou de maneira arrasadora sua participação no torneio de simples do SP Open. Principal favorita no WTA 250 do Parque Villa-Lobos, ela deu show na quadra central Maria Esther Bueno. Em apenas 1h17, a brasileira superou a italiana Miriana Tona, vinda do qualificatório, em sets diretos com duplo 6/1.

Bia Haddad arrancou aplausos das arquibancadas lotadas em diversos momentos. Para abrir 2 a 1 no primeiro set, por exemplo, buscou curta na rede, devolveu lob com grand Willy (golpe entre as pernas) e ainda avançou para definir a jogada com winner.

A parcial veio com 6 a 1 após 82% dos pontos somados no primeiro serviço, aproveitando dois de quatro break points criados na parcial, enquanto a italiana não foi feliz em suas duas oportunidades de quebra no set.

A segunda parcial começou ainda mais fácil. Agressiva, Bia Haddad abriu logo 3 a 0 com duas quebras. A mexicana diminuiu a seguir, superando o serviço da favorita. Mas perdeu outros três sets seguidos e a partida.

A adversária nas oitavas de final será a compatriota Laura Pigossi, que buscou a virada diante da norte-americana Elizabeth Mandlik, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Será o quarto confronto entre as compatriotas, com 100% de aproveitamento para a 27ª do mundo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Bruno Guimarães discorda de pênalti e justifica derrota do Brasil: "Muitos estrearam hoje"

Raphinha fala em "objetivo cumprido", reclama de altitude e critica árbitro: "Achou um pênalti"

Raphinha detona altitude e cutuca arbitragem após Bolívia 1x0 Brasil

Brasil faz jogo melancólico, perde e vê a Bolívia comemorar ida à repescagem da Copa

Chile e Uruguai empatam pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Venezuela leva virada da Colômbia em casa e perde vaga na repescagem da Copa para a Bolívia

Paraguai encerra campanha nas Eliminatórias com vitória sobre o Peru

Brasil perde para Bolívia na altitude e faz pior campanha nas Eliminatórias

Brasil é superado pela Bolívia, e Ancelotti sofre 1º revés à frente da Seleção

Venezuela é castigada por xará de craque, e Bolívia pega vaga na repescagem

Venezuela é goleada em casa pela Colômbia e fica fora da repescagem