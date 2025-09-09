Bia Haddad mostra força e arrasa italiana Miriana Tona em estreia no SP Open
Beatriz Haddad Maia iniciou de maneira arrasadora sua participação no torneio de simples do SP Open. Principal favorita no WTA 250 do Parque Villa-Lobos, ela deu show na quadra central Maria Esther Bueno. Em apenas 1h17, a brasileira superou a italiana Miriana Tona, vinda do qualificatório, em sets diretos com duplo 6/1.
Bia Haddad arrancou aplausos das arquibancadas lotadas em diversos momentos. Para abrir 2 a 1 no primeiro set, por exemplo, buscou curta na rede, devolveu lob com grand Willy (golpe entre as pernas) e ainda avançou para definir a jogada com winner.
A parcial veio com 6 a 1 após 82% dos pontos somados no primeiro serviço, aproveitando dois de quatro break points criados na parcial, enquanto a italiana não foi feliz em suas duas oportunidades de quebra no set.
A segunda parcial começou ainda mais fácil. Agressiva, Bia Haddad abriu logo 3 a 0 com duas quebras. A mexicana diminuiu a seguir, superando o serviço da favorita. Mas perdeu outros três sets seguidos e a partida.
A adversária nas oitavas de final será a compatriota Laura Pigossi, que buscou a virada diante da norte-americana Elizabeth Mandlik, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Será o quarto confronto entre as compatriotas, com 100% de aproveitamento para a 27ª do mundo.