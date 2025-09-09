Bia Haddad Maia brilha na estreia e garante confronto brasileiro nas oitavas do SP Open
Beatriz Haddad Maia estreou da melhor forma possível no SP Open, em seu primeiro jogo de WTA 250 em sua cidade-natal e venceu a italiana Miriana Tona para se garantir na segunda rodada no encerramento da programação da Quadra Central Maria Esther Bueno nesta terça-feira.
Bia dominou a partida contra Miriana Tona e precisou de apenas 1h16 em quadra para fechar o jogo por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Ao final, homenageou seus avós com assinatura na câmera e se emocionou ao falar sobre eles em quadra.
A tenista também comemorou o fato de o SP Open ter quatro brasileiras nas oitavas de final ao se juntar a Laura Pigossi, Naná Silva e Ana Candiotto. "A primeira rodada sempre tem algumas coisas diferentes, mas foi especial. A quadra estava cheia, a energia foi incrível. Acho que nessa primeira rodada tivemos vitórias brasileiras especiais no feminino, então estou feliz por isso também".
A tenista número 1 do Brasil terá na segunda rodada um confronto brasileiro com Laura Pigossi, contra quem se acostumou a jogar desde a infância nos torneios juvenis.
"É uma adversária que conheço bem. Jogamos bastante desde o juvenil e tem tudo para ser um bom jogo. Ela é batalhadora, lutadora. Vou trabalhar duro e vamos ver o que acontece", analisou.Eala se encanta com o público brasileiro
A filipina Alexandra Eala fez uma grande estreia no SP Open e conquistou o público brasileiro com a vitória diante da francesa Yasmine Mansouri na abertura da rodada noturna da Quadra Central Maria Esther Bueno.
Embalada pelo título conquistado no México na última semana, Eala precisou de apenas 1h10 para atingir a sua sexta vitória consecutiva, com parciais de 6/0 e 6/2.
A 'filiprima', como escreveu na câmera ao final do jogo em agradecimento ao público, saiu encantada de quadra na sua estreia em solo brasileiro e comemorou o fato de ter jogado no intervalo entre Laura Pigossi e Bia Haddad Maia.
"Eu curti muito jogar aqui hoje à noite. Jogar partidas noturnas é algo que não acontece com frequência para mim, então curti bastante, especialmente com o público amável", disse Eala.
"Fiquei feliz por muitas pessoas terem vindo me assistir. A atmosfera acrescenta muito quando há muitas pessoas torcendo e acho que tive um pouco de sorte por ter sido escalada para jogar entre a Laura e a Bia. Sou muito grata ao público que veio me ver e torcer por mim", completou.
Maria Esther Bueno e brasileiras top 100 são homenageadas
O SP Open homenageou nesta terça-feira a maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno, além das tenistas do país que foram top 100 do ranking WTA.
Niege Dias, Teliana Pereira, Patricia Medrado, Dadá Vieira, Gisele Miró, Vanessa Menga e Paula Gonçalves foram homenageadas na Quadra Central Maria Esther Bueno.
A cerimônia também oficializou o batismo da quadra central com o nome de Maria Esther Bueno e teve a presença de Pedro Bueno, sobrinho da campeã.
Luisa Stefani estreia nas duplas e Naná volta à quadra nesta quarta-feira
O SP Open começa mais tarde nesta quarta-feira, com os jogos a partir das 15h no Parque Villa-Lobos no dia da estreia de Luisa Stefani nas duplas. A brasileira e sua parceira húngara Timea Babos enfrentam na Quadra 1 a britânica Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia.
Em seguida, Laura Pigossi e Ingrid Martins voltam à quadra em busca das semifinais na partida contra a francesa Leolia Jeanjean e a mexicana Victoria Rodríguez.
Já na Quadra Central Maria Esther Bueno, a brasileira Nauhany Silva, a Naná, abre a rodada noturna às 17h30. Ela joga em busca das quartas de final contra a argentina Solana Sierra, cabeça de chave número 2 do torneio.
O primeiro jogo do dia na quadra principal do SP Open reúne a americana Whitney Osuigwe e a britânica Francesca Jones, cabeça de chave número 6 do torneio.