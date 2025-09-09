Atlético-MG apresenta Ruan Tressoldi, e Lyanco avança em recuperação

Nesta terça-feira, o Atlético-MG apresentou o zagueiro Ruan Tressoldi, que assinou contrato até agosto de 2026. Já o elenco, com Lyanco em recuperação de lesão, fez o penúltimo treino para enfrentar o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"Estou muito feliz e motivado de estar aqui. Agora é trabalhar e demonstrar o meu futebol dentro de campo", disse o jogador de 26 anos, que está em regime de recondicionamento físico.

Os novos companheiros de Ruan, comandados pelo técnico Jorge Sampaoli, fizeram um treino tático para o clássico decisivo pela Copa do Brasil. Lyanco, ainda em transição após lesão muscular, fez parte da atividade com o grupo de atletas.

Semana de duelos em BH! ?? Pelas vitórias na Copa do Brasil e Brasileiro, Galo! ????? pic.twitter.com/bSW3p5NWOK ? Atlético (@Atletico) September 9, 2025

O Atlético-MG enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, no Mineirão, às 19h30 (de Brasília). Na primeira partida, disputada na Arena MRV, o time visitante ganhou por 2 a 0.

Além de Lyanco, o lateral direito Saravia, o volante Patrick e o meio-campista Caio Maia seguem em tratamento de lesões. Já os zagueiros Ivan Román (Chile) e Alan Franco (Equador) voltarão após a data Fifa.

O Atlético-MG encerra a preparação na manhã desta quarta-feira, novamente na Cidade do Galo, na véspera da partida decisiva pela Copa do Brasil.