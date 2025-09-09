Athletico-PR desembarca em São Paulo para enfrentar o Corinthians; veja escalação provável

O Athletico-PR já está em solo paulista para o duelo decisivo contra o Corinthians, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A delegação rubro-negra desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no fim da tarde desta terça-feira e seguiu diretamente para o hotel em que ficará concentrada até a hora do confronto.

A preparação do Furacão começou cedo no CAT Caju, em Curitiba, com o último treinamento antes da viagem. Depois da atividade, os atletas almoçaram e embarcaram rumo a São Paulo. No hotel, a programação prevê trabalhos leves de fisioterapia nesta terça e, já na quarta-feira, sessão de alongamentos e vídeo técnico antes da preleção marcada para 18h30 (de Brasília).

O duelo contra o Corinthians está marcado para esta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O Timão tem a vantagem após vencer a partida de ida por 1 a 0, em Curitiba, e joga pelo empate para avançar às semifinais. O Athletico-PR precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar direto, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Suspenso, o técnico Odair Hellmann não poderá comandar a equipe à beira do gramado, deixando a missão para o auxiliar Fábio Moreno. Ainda assim, a expectativa é de um Athletico-PR competitivo, mesmo com o foco também voltado para a disputa da Série B.

Uma provável escalação do Athletico-PR, portanto, tem: Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Dudu e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros.