Topo

Esporte

Atacante destaca superação no Palmeiras após lesões e mira volta: 'Ansioso'

Bruno Rodrigues está em estágio avançado de transição física e perto de retornar aos gramados - Cesar Greco/Palmeiras
Bruno Rodrigues está em estágio avançado de transição física e perto de retornar aos gramados Imagem: Cesar Greco/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

09/09/2025 12h40

O atacante Bruno Rodrigues está próximo de retornar aos gramados pelo Palmeiras e revelou ansiedade para viver esse momento.

O que ele disse

Estou me sentindo muito bem mentalmente e fisicamente também, me sinto bem melhor. Eu sei o que eu passei nesse clube e todo mundo que trabalha aqui também sabe o que eu passei. É um momento muito especial para mim, só tenho que agradecer a todo mundo. Consegui ir bem no último jogo-treino, pude participar de 30 minutos e me senti muito bem. As expectativas são as melhores. Bruno Rodrigues, em entrevista à TV Palmeiras.

Relacionadas

Palmeiras tem três posições sem dono às vésperas de decisão na Libertadores

Como funciona a "poupança milionária" que Palmeiras faz com jovens da base

Facundo Torres vai de titular a banco após alta de dupla 'Flaco Roque'

"Minha família sabe o que eu passei, minha esposa, que está mais do meu lado. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos de seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução. Temos de seguir passo a passo porque não foi nada fácil passar por tudo que eu passei", acrescentou.

O jogador de 28 anos está finalizando seu processo de transição física após quase 600 dias sem jogar e já participa dos treinos com o restante do grupo. No último sábado (6), ele disputou 30 minutos de um jogo-treino entre o elenco alviverde e já treina com o restanto do elenco há algum tempo.

Abel Ferreira chegou a dizer que Bruno só voltaria no início de 2026, mas ele pode aparecer antes disso entre os relacionados da equipe. A ideia do Palmeiras é dar minutos para o atleta nos treinos para ele ganhar força, confiança e perder o medo — já que vive um longo período de inatividade.

Ele sofreu uma sofreu uma ruptura de ligamento do joelho direito, em janeiro de 2024, em seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras e passou por uma artroscopia no início do ano passado.

Em maio, quando estava em processo final de recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido em um jogo-treino. A segunda lesão de Bruno Rodrigues se assemelha à lesão sofrida por Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão na temporada 1999/2000.

O atacante não entra em campo pelo Palmeiras desde o dia 24 de janeiro de 2024 (há 594 dias). Ele só fez duas partidas pelo clube: foram 45 minutos contra o Novorizontino e 60 contra a Inter de Limeira, sem gols ou assistências.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Em transição física, Bruno Rodrigues, do Palmeiras, fala sobre expectativa para retornar aos gramados

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Fluminense confirma mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Bahia

Onde vai passar França x Islândia pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Hungria x Portugal pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Atacante destaca superação no Palmeiras após lesões e mira volta: 'Ansioso'

'Substituir Casemiro na altitude é missão ingrata', diz Arnaldo Ribeiro

Ator, empresários e irmão de prefeito: investidores que compõe proposta de SAF do Fluminense

Marcelo Moreno: 'Se Bolívia for para a Copa, eu volto a jogar'

Tênis: Ela se formou em escola de Nadal e é ídolo aos 20 anos nas Filipinas

Gullit relativiza recorde de Depay pela Holanda: 'É preciso gols em jogos grandes'