Apresentado no Grêmio, Willian comenta saída do Corinthians e revela "trauma"

Contratado na última semana, Willian foi oficialmente apresentado pelo Grêmio nesta terça-feira. O veterano de 37 anos retorna ao futebol brasileiro três anos após sua saída conturbada do Corinthians. Na época, o meia-atacante sofreu ameaças e admitiu que não pretendia voltar ao Brasil.

"Sem dúvida, o Corinthians é um clube que eu respeito e tenho gratidão, mas hoje estou no Grêmio. Falei que não queria mais voltar ao Brasil, pelas coisas que aconteceram, pelo trauma que causou para a minha família também, para minhas filhas principalmente, mas isso já é passageiro. Fui convencido por conversas com o clube", disse.

NOVO CAMISA 8 TRICOLOR! Tá rolando a primeira entrevista coletiva do Willian como jogador do Imortal!

Sobre a sua estreia, Willian revelou que a meta é estar em campo já para o clássico diante do Internacional, no domingo do dia 21 deste mês.

"O objetivo da comissão técnica é que eu possa ser relacionado para o clássico Grenal. Vou procurar usar esses dias, e a semana que vem, para que eu possa estar bem para estrear contra o Inter", declarou.

O ex-Corinthians também falou sobre a experiência adquirida em seus anos atuando no futebol europeu e destacou sua versatilidade em campo.

"Mesmo com 37 anos, eu me sinto bem para jogar futebol. Com uma certa idade, você adquire mais experiência e aprende a jogar mais com a cabeça. Na Europa, joguei tanto pelo lado esquerdo, direito, como por dentro", concluiu.

Enzo Henrique celebra chance no Grêmio

Também apresentado nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Enzo Henrique despertou o interesse do Grêmio após boas atuações diante da equipe na Copa do Brasil, pelo CSA. O atleta comemorou a chance de vestir a camisa do clube e fez uma análise do seu estilo de jogo.

NOVO CAMISA 30. Enzo já vestiu as três cores!

"O contato ocorreu após os dois jogos da Copa do Brasil. Quando chegou realmente essa proposta, fiquei muito feliz, não via a hora de vir para o Grêmio. O clube viu potencial em mim e eu espero corresponder a isso. Vou dar meu melhor e quem tem a ganhar com isso é o Grêmio. Confio muito no meu trabalho no dia a dia", disse.

"Sou um lateral muito ofensivo, gosto de usar da minha velocidade, realizar as ultrapassagens. Procuro aprender com os mais velhos. Foi isso que me trouxe aqui, e vou continuar fazendo isso. Sendo uma pessoa boa, e um jogador muito confiante", acrescentou.

O Grêmio volta a campo neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Os gaúchos recebem o Mirassol, na Arena, às 16h (de Brasília).