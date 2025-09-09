Após eliminação, Palmeiras cresce e vive melhor fase defensiva no semestre

Após a eliminação para o Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras encontrou seu melhor momento defensivo do semestre. Nos últimos seis jogos, a equipe sofreu apenas dois gols, mostrando maior consistência e segurança na retaguarda.

O retrospecto recente inclui vitórias sobre Sport (3 a 0), Botafogo (1 a 0), Universitario (4 a 0) e Ceará (2 a 1), além de empates diante de Universitario (0 a 0) e Corinthians (1 a 1).

Esse período de evolução defensiva, com a recuperação e crescente da dupla Murilo e Gustavo Gómez, começou logo após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians no dia 6 de agosto e reflete uma melhora significativa em relação ao início da temporada.

Antes da boa fase, o Palmeiras estava sob desconfiança da torcida, após resultados irregulares e, sobretudo, atuações pobres neste semestre, que começou no primeiro dia de julho.

O time vinha de derrotas e empates importantes, como a derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes, o empate com Mirassol (1 a 1), vitória apertada sobre o Atlético-MG (3 a 2), triunfo sobre o Fluminense (2 a 1) e derrota para o Corinthians (1 a 0) na Copa do Brasil. A eliminação para o Timão nas quartas de final, com derrota por 2 a 0 no Allianz Parque, marcou um momento crítico.

Próximo jogo

O Palmeiras encara o Internacional no próximo sábado (13), às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em Porto Alegre, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres, e busca repetir o resultado em casa para se manter na briga pelas primeiras posições da tabela.

Preparação para o confronto

Nesta segunda-feira (8), o elenco alviverde se reapresentou na Academia de Futebol e realizou treino com ativação muscular, exercícios de potência e trabalho posicional focado em construções de jogadas pelo meio e finalizações. Raphael Veiga avançou na transição física e participou como "curinga", enquanto Maurício seguiu cronograma individualizado após dores lombares.

Abel Ferreira ainda não contou com os jogadores convocados para a Data Fifa, mas espera contar com eles para a reta final de preparação.