Ancelotti não se abala com derrota do Brasil para a Bolívia: 'Vamos chegar bem na Copa'

O técnico Carlo Ancelotti não se abalou com a derrota da seleção brasileira na Bolívia, nesta terça-feira, por 1 a 0, em duelo válido pela 18ª e última das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Hoje foi um jogo complicado na parte técnica e física. Um jogo especial em todos os sentidos. Um jogo único. Vamos nos preparar bem nas próximas partidas e chegar bem na Copa do Mundo", disse o treinador italiano em entrevista coletiva.

Ancelotti destacou o ambiente na seleção como um dos pontos positivos nesta preparação. "Estamos no caminho certo para a disputa do Mundial."

O treinador deu a entender de que a derrota a mais de 4 mil metros de altitude não vai prejudicar o futuro de nenhum jogador quando à convocação para a Copa do Mundo do ano que vem. "Todos os jogadores deste grupo terão novas oportunidades porque trabalharam muito bem durante toda a semana. Queria usar esta partida para conhecer alguns atletas e foi o que aconteceu."

Perguntado sobre possíveis rivais na Copa que poderão impedir o Brasil de alcançar o hexacampeonato, Ancelotti preferiu não citar nomes. "São sempre os mesmos. Não vai mudar a lista de favoritos. Não é preciso nomear todos aqui."