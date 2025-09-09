Ancelotti escala seleção brasileira com 9 mudanças na altitude da Bolívia

A seleção brasileira está definida para enfrentar a Bolívia em jogo válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti decidiu fazer testes e mudou nove titulares para o duelo na altitude de 4100 metros de El Alto (BOL).

O Brasil vai a campo com: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

Somente o goleiro Alisson e o meia Bruno Guimarães foram titular na vitória sobre o Chile na última rodada. Casemiro, suspenso, é desfalque, mas as demais mudanças se dão por opção de Ancelotti.

Paquetá e Luiz Henrique foram protagonistas da última partida entrando na segunda etapa. Agora, ganham chance como titulares para tentar garantir suas vagas na Copa.

Com 28 pontos em 17 partidas, o Brasil ocupa a segunda colocação do torneio e não pode alcançar a líder Argentina, que tem 38. A seleção pode ser alcançada por Uruguai e Equador, que têm 27 e 26 pontos, respectivamente.

A Bolívia, por outro lado, joga a vida contra o Brasil. Com 17 pontos, ela precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que tem 18, para se classificar para a repescagem da Copa do Mundo.