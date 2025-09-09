Topo

Ancelotti dribla polêmica na altitude, mas admite que seleção pode melhorar

Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, em El Alto (BOL)

09/09/2025 23h22

O técnico Carlo Ancelotti evitou entrar em polêmica sobre a partida do Brasil na altitude de 4.100m de El Alto, na Bolívia. O italiano reconheceu a partida abaixo, mas não criticou nem arbitragem, nem a cera boliviana no fim da partida.

Jogar na altitude e cera da Bolívia. "É um futebol um pouco diferente, o que se passa no campo do jogo. O objetivo da Bolívia era muito grande. Há oficiais que precisam avaliar isso, não os jogadores ou os treinadores. Os oficiais responsáveis têm que controlar isso."

Atuação abaixo. "Eu tenho máxima confiança na equipe para fazer um Mundial com êxito, lutar todos os jogos. Obviamente, algumas coisas podem melhorar. Podemos ter melhor jogo em campo. O jogo de hoje foi uma partida única, muito complicada para nós."

Chances para jogadores. "Esses dez dias conheci os jogadores, alguns aspectos de jogo. Tentei dar minutos a todos porque els trabalharam bem durante a semana. Jogamos contra o Chile no Maracanã e pudemos sentir o nosso torcedor. Queria usar esse jogo para utilizar jogadores que estiveram bem. Eles terão outras oportunidades."

Bolívia jogando na altitude. "Bolívia em casa joga com intensidade diferente de todas as outras equipes, por isso tem muito êxito."

O Brasil perdeu por 1 a 0 e fechou as Eliminatórias apenas na quinta colocação. O gol foi anotado pro Miguelito cobrando pênalti, marcado com auxílio do VAR.

A vitória fez a Bolívia se classificar para a repescagem da Copa do Mundo. A seleção boliviana precisava de um tropeço da Venezuela, que veio com derrota para a Colômbia.

A seleção segue sua preparação em outubro, quando tem dois amistosos na Ásia. O Brasil pega Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14, respectivamente.

