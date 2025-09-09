Tênis: Ela se formou em escola de Nadal e é ídolo aos 20 anos nas Filipinas

A filipina Alexandra Eala chega ao SP Open, torneio de tênis que vai até domingo no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, como a cabeça de chave número 3 e uma das principais candidatas ao título após conseguir resultados expressivos em meio à ascensão que vive na carreira.

Quem é Alexandra Eala?

Alexandra Eala tem 20 anos e é natural das Filipinas, onde o tênis não é um dos principais esportes. Ela é a atual 61ª no ranking da WTA.

A atleta se formou na Rafa Nadal Academy, centro de treinamento profissional do astro espanhol. Foram sete anos de treinos e estudos por lá até a formatura em 2023. O diploma veio das mãos do tenista e também da polonesa Iga Swiatek, atual 2ª do ranking.

Aprendi muitas coisas nos meus anos lá, especialmente porque passei praticamente toda a minha adolescência lá. Uma das mais importantes foi a ética de trabalho. A independência também. Estando lá, você aprende a ser mais independente e que os resultados dependem de você. O tanto de trabalho ao qual você dedica também se refletirá nos seus resultados. Ou seja, o quanto você ganha depende de quanto você se dedica.

Alexandra Eala

Eala engatou bons resultados em 2025 e tem ganhado notoriedade mundial. Ela chegou à semifinal do WTA 1000 de Miami, tendo derrotado nomes como Jelena Ostapenko, Madison Keys e Iga Swiatek, e, no último final de semana, conquistou o WTA 125 de Guadalajara. Antes disso, conseguiu uma virada heroica na 1ª rodada do US Open, após estar perdendo por 1/5 no terceiro set para a dinamarquesa Clara Tauson, mas acabou eliminada na fase seguinte.

Alexandra Eala na primeira rodada do US Open de 2025 Imagem: REUTERS/Jeenah Moon

A tenista virou um dos grandes nomes nas Filipinas mesmo com o curto tempo de carreira. Antes de brilhar na elite do tênis, Eala já havia se destacado com o título do US Open Junior, em 2022 — ela ganhou honraria nacional por conseguir a maior conquista do país na modalidade. A visibilidade e o reconhecimento não assustam a atleta.

Alguns diriam que há uma certa pressão em ser a primeira pessoa no seu país a conquistar certas coisas, mas, do meu ponto de vista, acho que é um privilégio ter esse tipo de apoio e não quero nunca menosprezar isso. Sei que muitos jogadores desejam ter essa exposição e sou muito grata pelo que meu país me dá.

Alexandra Eala

Eala estreia no SP Open hoje, às 17h30, contra a francesa Yasmine Mansouri. A adversária da filipina passou pelo qualifier até chegar à primeira rodada da chave simples.

SP Open WTA 250

Datas: de 6 a 14 de setembro

Local: Parque-Villa Lobos, em São Paulo

Transmissão: Sportv