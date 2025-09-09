Tênis: Bia Haddad estreia contra italiana duas vezes campeã no Brasil

Bia Haddad Maia terá um confronto inédito na sua estreia na chave simples do SP Open, torneio de nível WTA 250 que acontece entre os dias 6 a 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A brasileira enfrentará a italiana Miriana Tona, que veio do qualificatório e tem bom desempenho nas quadras verde-amarelas.

O que aconteceu

Miriana Tona foi campeã do W35 São Paulo em cima da brasileira Carolina Meligeni Alves. O título, conquistado em abril deste ano, foi o maior da tenista italiana na carreira.

Quatro anos antes, a atleta faturou o W15 Piracicaba, também disputado no Brasil. As duas conquistas da europeia ocorreram em quadras de saibro.

Amo jogar no Brasil. Fiz uma grande semana aqui e divido esse título com a minha equipe e minha família.

Miriana Tona, tenista italiana, após o título do W35 São Paulo

Apesar do bom retrospecto, a italiana entra como "azarona" contra a brasileira, que é a cabeça de chave 1 do torneio paulista. Miriana ocupa apenas o 409º lugar do ranking de simples da WTA, enquanto Bia Haddad é a 27ª colocada.

Será a primeira competição de Bia no simples desde a queda nas oitavas de final do US Open. Na ocasião, a paulista de 29 anos foi eliminada por Amanda Anisimova (EUA) por 2 sets a 0.

SP Open WTA 250

Datas: de 6 a 14 de setembro

Local: Parque-Villa Lobos, em São Paulo

Transmissão: Sportv