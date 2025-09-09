Topo

Tênis: Bia Haddad estreia contra italiana duas vezes campeã no Brasil

Miriana Tona (ITA) será a adversária de Bia Haddad Maia na estreia da chave simples do SP Open Imagem: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 05h30

Bia Haddad Maia terá um confronto inédito na sua estreia na chave simples do SP Open, torneio de nível WTA 250 que acontece entre os dias 6 a 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A brasileira enfrentará a italiana Miriana Tona, que veio do qualificatório e tem bom desempenho nas quadras verde-amarelas.

O que aconteceu

Miriana Tona foi campeã do W35 São Paulo em cima da brasileira Carolina Meligeni Alves. O título, conquistado em abril deste ano, foi o maior da tenista italiana na carreira.

Quatro anos antes, a atleta faturou o W15 Piracicaba, também disputado no Brasil. As duas conquistas da europeia ocorreram em quadras de saibro.

Amo jogar no Brasil. Fiz uma grande semana aqui e divido esse título com a minha equipe e minha família.
Miriana Tona, tenista italiana, após o título do W35 São Paulo

Apesar do bom retrospecto, a italiana entra como "azarona" contra a brasileira, que é a cabeça de chave 1 do torneio paulista. Miriana ocupa apenas o 409º lugar do ranking de simples da WTA, enquanto Bia Haddad é a 27ª colocada.

Será a primeira competição de Bia no simples desde a queda nas oitavas de final do US Open. Na ocasião, a paulista de 29 anos foi eliminada por Amanda Anisimova (EUA) por 2 sets a 0.

SP Open WTA 250

Datas: de 6 a 14 de setembro
Local: Parque-Villa Lobos, em São Paulo
Transmissão: Sportv

