1 ano de Memphis no Corinthians: relembre momentos marcantes

Contratação que movimentou o futebol brasileiro em 2024, o holandês Memphis Depay completa 1 ano desde que foi anunciado pelo Corinthians. O jogador teve uma rápida adaptação no Timão e logo se tornou um dos grandes nomes do elenco, mas também ficou marcado por ocorrências fora de campo. Confira os principais momentos do craque:

Questões financeiras

Memphis chegou ao Corinthians com um salário de padrão europeu e diversas cláusulas contratuais envolvendo a parte financeira. Os atrasos em pagamentos deixaram a relação com o Timão estremecida, causando até uma ausência injustificada em um dos treinos. Neste momento, o clube paulista busca formas para quitar os débitos com o holandês.

Músicas e idas às favelas

A personalidade de Memphis vai além do futebol. O holandês também é músico e criou uma forte relação com as periferias de São Paulo. Ainda no início de sua passagem pelo Corinthians, o atacante visitou algumas comunidades como, por exemplo, uma localizada em São Bernardo do Campo.

Na música, Memphis lançou um álbum de quatro músicas com o MC Hariel, artista declaradamente corintiano. Juntos, lançaram a canção "Falando com as Favelas" e "Peita do Coringão", esta última com a colaboração do cantor MC Marks.

Reação no Brasileirão 2024

Memphis liderou o Corinthians na competição nacional. A equipe vinha com muitos problemas e correndo o risco até de rebaixamento. A partir da chegada do holandês, o Timão iniciou uma reação espetacular e conseguiu até a vaga para a Libertadores.

Sucesso contra o maior rival

Depois de seis anos, o Corinthians voltou a conquistar um título em 2025. Diante do Palmeiras, o Timão venceu o Campeonato Paulista dentro de casa. Uma das cenas mais marcantes da decisão ocorreu quando Memphis Depay subiu na bola perto de marca de escanteio para ganhar tempo.

O episódio ainda é bastante lembrado pela torcida, mas a CBF não gostou do gesto do holandês e proibiu a atitude no futebol brasileiro.

Com Memphis em campo, o Corinthians recuperou o respeito contra o maior rival, eliminando o Palmeiras também na Copa do Brasil com duas vitórias.

Lance polêmico

Após a conquista do Paulistão, o Corinthians começou o Campeonato Brasileiro. Em um determinado momento, já sob o comando de Dorival Júnior, o Timão enfrentou o Mirassol fora de casa. A equipe teve chance de abrir o placar com um pênalti cobrado por Memphis. Entretanto, o holandês optou por uma cavadinha e perdeu a cobrança.

O jogador foi duramente criticado, principalmente pela derrota por 2 a 1 sofrida pelo Corinthians naquele jogo.

Briga com Neto

Por fim, Memphis se envolveu em uma confusão com o apresentador e ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians. O holandês mencionou o profissional em sua música mais recente - "São Paulo Freestyle" - afirmando que o comentarista tem suas contas pagas com as críticas que ele faz ao atacante.

Neto rebateu as críticas de Memphis com tom de ironia. Por sua vez, o atacante ainda postou uma foto do ex-jogador com um nariz de palhaço e uma camisa estampada com seu rosto.