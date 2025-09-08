Zagueiro pega gancho de dez meses por doping por usar remédio para calvície após tratar câncer

O jogador do Athletic Bilbao, Yeray Álvarez, recebeu uma suspensão de 10 meses da UEFA nesta segunda-feira por ter sido reprovado em um teste de substância proibida devido ao uso de um medicamento para prevenir a queda de cabelo causada por tratamento contra o câncer.

O zagueiro espanhol foi reprovado em um teste de drogas após a derrota do Athletic para o Manchester United nas semifinais da Liga Europa em maio e aceitou uma suspensão provisória voluntária no início de junho, informou a Uefa.

Após uma investigação de dois inspetores do departamento de ética e disciplina da Uefa, a entidade que comanda o futebol na Europa suspendeu Álvarez por um período de 10 meses. A suspensão termina em 2 de abril do próximo ano e se aplica a todas as competições.

Álvarez, um zagueiro de 30 anos, teve que se afastar do futebol em 2017 por vários meses para tratar um câncer testicular. Após seu retorno aos jogos, ele tomou medicamentos para combater a alopecia. Ele alegou que a causa do seu resultado positivo no teste antidoping foi porque ele "tomou involuntariamente um medicamento para prevenir a queda de cabelo que continha uma substância proibida".

A Uefa confirmou que a substância era Canrenona. O Athletic jogará a Liga dos Campeões nesta temporada, após terminar em quarto lugar n LaLiga. O desfalque de Álvarez vai ser um duro golpe para o time espanhol para compor o seu sistema defensivo. Unaí Egiluz sofreu uma grave lesão no joelho vai ficar fora por um bom tempo. Para piorar, o defensor Aymeric Laporte não teve a sua contratação efetivada por problemas administrativos.