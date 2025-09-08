Topo

Willian exalta desafio no Grêmio e diz estar pronto: 'Idade é só um número'

08/09/2025 16h54

O Grêmio divulgou nesta segunda-feira um vídeo com as primeiras palavras de Willian como jogador do clube. Nas imagens, o atacante aparece nas dependências da Arena, cumprimentando funcionários e integrantes da comissão técnica, além de reforçar a motivação para o novo desafio.

"Clube gigante, que tem muita história. Passei a pensar com carinho a minha vinda para cá. Aceitamos o convite de vestir essa camisa. Estou muito feliz de vestir essa camisa de muita tradição, recebido por muito carinho por todos", afirmou Willian, que também agradeceu o apoio do torcedor: "É bom você chegar em um lugar e receber um carinho como esse".

Aos 37 anos, o jogador destacou a preparação para manter o alto rendimento. "Sempre procurei cuidar do meu corpo e do extracampo, coisas necessárias para atingir um nível alto e jogar até uns 40 anos. Hoje posso dizer que, com 37 anos, me sinto bem. A idade é só um número", ressaltou, projetando ganhar ritmo para desenvolver seu melhor futebol.

O reencontro com Mano Menezes foi outro tema abordado pelo atacante. O treinador foi responsável por sua primeira convocação para a seleção brasileira, em 2011. "Nunca mais trabalhamos juntos. Foi importante revê-los. Estou fazendo de tudo para colocar o Grêmio na briga por títulos. É um grande treinador e tem tudo para dar certo", comentou.

Willian ainda mandou um recado à torcida gremista em tom de compromisso. "Fala, Nação Tricolor! Queria agradecer o carinho de todos vocês. Agora estou aqui e pretendo me doar ao máximo com profissionalismo e dedicação para trazer o máximo de vitórias para o Grêmio", declarou.

O atacante já iniciou os trabalhos físicos e fica a expectativa se poderá ser relacionado na retomada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio volta a campo no próximo sábado, dia 13, quando enfrenta o Mirassol, na Arena, pela 23ª rodada da competição.

