Vila Nova cede empate ao Athletic pela Série B e amarga 3ª sem triunfar

08/09/2025 23h31

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 25ª rodada da Série B, o Vila Nova recebeu o Athletic Club no OBA, empatou por 1 a 1 e chegou à sua terceira partida sem vitória. Todinho foi quem balançou as redes para a equipe da casa, enquanto Ronaldo Tavares igualou para os visitantes.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 35 pontos, na décima colocação, e amargou seu terceiro compromisso seguido sem vencer (dois empates e uma derrota). Do outro lado, o Athletic Club alcançou 29 unidades, agora na 15ª posição da tabela.

O Vila Nova retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Remo, novamente no OBA. No domingo, também às 18h30, o Athletic Club recebe o Botafogo-SP, na Arena Sicredi. Ambos os duelos serão válidos pela 26ª rodada.


O placar foi inaugurado aos 28 minutos do primeiro tempo. Dodô avançou pelo lado esquerdo e cruzou para a área do Athletic, onde Júnior Todinho soltou uma bomba de esquerda e acertou o ângulo, abrindo o marcador para o Vila Nova.

Aos 20 minutos da segunda etapa, o empate veio. Torrão avançou pela direita e cruzou para a área, onde Ronaldo se antecipou à marcação de Pagnussat e finalizou de dentro da área, deixando tudo igual.

