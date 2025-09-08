Topo

Esporte

SP Open: joia de 15 anos sofre com norte-americana e cai em estreia no WTA

Victoria Barros chegou a empolgar a torcida, mas acabou derrotada por Whitney Osuigwe - Reprodução
Victoria Barros chegou a empolgar a torcida, mas acabou derrotada por Whitney Osuigwe Imagem: Reprodução
Bruno Madrid e Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 21h37

Não deu para Victoria Barros em sua estreia em jogos da WTA. A tenista de apenas 15 anos perdeu para a norte-americana Whitney Osuigwe por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), em jogo válido pelo SP Open ocorrido hoje no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A brasileira ainda volta a atuar pelo torneio nas duplas. Ela fará parceria com Naná Silva amanhã, por volta de 17h (de Brasília), contra Anna Rogers (EUA) e Janice Tjen (IDN).

Como foi o jogo

O nervosismo tomou conta de Victoria no 1º set. A brasileira iniciou a disputa tomando um 0-3 e até se recuperou com um 3-4, mas acabou quebrada e perdeu por 6-3.

Ela se soltou, empolgou a torcida e chegou a ameaçar uma reação no 2º set ao abrir 4-1, mas desperdiçou pontos preciosos e perdeu os cinco games seguintes para a norte-americana.

Foi um jogo muito apertado e difícil. Comecei bem nervosa e não senti muito a bola, mas o público me acolheu e me fez crescer. Tive 4-1, mas desfoquei e relaxei um pouco, aí ficou difícil de sentir a bola. Ela é muito experiente e foi muito bom para ver meu nível. Estou ali. Preciso melhorar coisa porque sou muito nova, mas [o resultado] foi muito mais cabeça e maturidade Victoria Barros

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Cuiabá supera o CRB e volta a vencer pela Série B do do Brasileirão

São Paulo encaminha saída de Henrique Carmo e chega a 5 vendas de garotos de Cotia em 2025

Novorizontino empata com Atlético-GO e amarga sétimo jogo sem vitória na Série B

Cuiabá quebra jejum, vence o CRB e volta a se aproximar do G-4 da Série B

Técnico da Bolívia fala em desgastar seleção e compara jogo a luta de boxe

Seleção Brasileira desembarca na Bolívia para último duelo das Eliminatórias

Abel Braga se diz incomodado com Ancelotti na seleção: 'Não acredito que vá ser campeão'

Novorizontino esbarra no travessão, cede empate ao Atlético-GO e mantém crise na Série B

SP Open: joia de 15 anos sofre com norte-americana e cai em estreia no WTA

Sampaoli é regularizado no BID e Júnior Alonso treina no Atlético-MG após defender o Paraguai

Técnico do Atlético-MG, Sampaoli é registrado no BID e estreia contra o Cruzeiro