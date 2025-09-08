SP Open: joia de 15 anos sofre com norte-americana e cai em estreia no WTA

Não deu para Victoria Barros em sua estreia em jogos da WTA. A tenista de apenas 15 anos perdeu para a norte-americana Whitney Osuigwe por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), em jogo válido pelo SP Open ocorrido hoje no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A brasileira ainda volta a atuar pelo torneio nas duplas. Ela fará parceria com Naná Silva amanhã, por volta de 17h (de Brasília), contra Anna Rogers (EUA) e Janice Tjen (IDN).

Como foi o jogo

O nervosismo tomou conta de Victoria no 1º set. A brasileira iniciou a disputa tomando um 0-3 e até se recuperou com um 3-4, mas acabou quebrada e perdeu por 6-3.

Ela se soltou, empolgou a torcida e chegou a ameaçar uma reação no 2º set ao abrir 4-1, mas desperdiçou pontos preciosos e perdeu os cinco games seguintes para a norte-americana.