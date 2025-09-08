Topo

Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

08/09/2025 20h00

Venezuela e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Venezuela x Colômbia ao vivo?

Canal fechado: SporTV

Como chega a Venezuela para o confronto

A seleção ocupa a sétima posição, com apenas um ponto de vantagem para a Bolívia, última concorrente pela vaga na repescagem, e vem de duas derrotas seguidas: Argentina (3 a 0) e Uruguai (2 a 0).

Como chega a Colômbia para o confronto

Já classificada, a equipe chega invicta há quatro partidas, com uma vitória e três empates. Na rodada passada, bateu a Bolívia por 3 a 0.

Histórico de confrontos

Venezuela e Colômbia já se enfrentaram 43 vezes, com ampla vantagem para os colombianos: 21 vitórias, 16 empates e apenas 6 triunfos venezuelanos.

Prováveis escalações

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel e Makoun; Tomás Rincón, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondón
Técnico: Fernando Batista

COLÔMBIA: Vargas; Arias, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Ríos, Lerma e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Córdoba
Técnico: Néstor Lorenzo

Arbitragem de Venezuela x Colômbia

A equipe de arbitragem não foi divulgada até o momento.

Ficha técnica de Venezuela x Colômbia

Confronto: Venezuela x Colômbia
Competição: Eliminatórias Sul-Americanas - 18ª rodada
Data e horário: Terça-feira, 09/09/2025, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental de Maturín ? Maturín (VEN)
Transmissão: SporTV

