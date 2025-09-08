Tunísia é a 18ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026
A Tunísia assegurou nesta segunda-feira a segunda vaga africana à Copa do Mundo de 2026. A seleção derrotou Guiné Equatorial fora de casa pelas Eliminatórias Africanas, já nos acréscimos da segunda etapa, para garantir a ida ao próximo Mundial - a terceira classificação consecutiva dos tunisianos.
Mohamed Ali Ben Romdhane, já aos 48 minutos da segunda etapa, foi o responsável pelo gol da vitória e da classificação da Tunísia. A vaga para o Mundial foi assegurada a duas rodadas para o fim das Eliminatórias. Isto porque, com a vitória, a Namíbia não consegue ultrapassar a Tunísia matematicamente.
Com 22 pontos, a seleção tunisiana lidera o Grupo H, enquanto a Namíbia, que ainda enfrenta São Tomé e Príncipe nesta rodada, está a dez pontos de diferença, com nove em disputa até o fim das Eliminatórias.
Sob o comando de Sami Trabelsi, a Tunísia garante sua terceira ida consecutiva à Copa do Mundo, depois de participações nas edições de 2018 e 2022. Nas Eliminatórias, a seleção venceu sete dos oito jogos disputados, e somou apenas um empate, garantindo a classificação de forma invicta. Ainda enfrenta São Tomé e Príncipe e Namíbia, mas com caráter amistoso para a seleção.
A Tunísia é a segunda seleção africana matematicamente classificada para o Mundial. Na última sexta-feira, Marrocos, que goleou Níger por 5 a 0, garantiu seu retorno à principal competição organizada pela Fifa, depois de chegar às semifinais na edição de 2022, no Catar.
Já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026:
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Brasil (América do Sul)
Canadá (país-sede)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Equador (América do Sul)
EUA (país-sede)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Nova Zelândia (Oceania)
Paraguai (América do Sul)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Usbequistão (Ásia)