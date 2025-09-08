Transmissão ao vivo de Israel x Itália pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Israel e Itália entram em campo hoje (8), às 15h45 (de Brasília), no Nagyerdei, em Debrecen (HUN), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Israel possui duas vitórias e quer ampliar o bom momento em busca de uma vaga na Copa do Mundo. A Seleção israelense venceu a Eslováquia por 1 a 0 na última partida que fez pelas Eliminatórias.
Já a Itália faz seu terceiro jogo no torneio classificatório e quer mais uma vitória. Os tetracampeões mundiais buscam retornar à uma Copa do Mundo depois de 12 anos.
Israel x Itália -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
- Data e hora: 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Nagyerdei, em Debrecen (HUN)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)