Transmissão ao vivo de Israel x Itália pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/09/2025 14h15

Israel e Itália entram em campo hoje (8), às 15h45 (de Brasília), no Nagyerdei, em Debrecen (HUN), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Israel possui duas vitórias e quer ampliar o bom momento em busca de uma vaga na Copa do Mundo. A Seleção israelense venceu a Eslováquia por 1 a 0 na última partida que fez pelas Eliminatórias.

Já a Itália faz seu terceiro jogo no torneio classificatório e quer mais uma vitória. Os tetracampeões mundiais buscam retornar à uma Copa do Mundo depois de 12 anos.

Israel x Itália -- Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

  • Data e hora: 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Nagyerdei, em Debrecen (HUN)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

