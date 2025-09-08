Torcida enche ginásio em Recife para ver o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Neste último domingo, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) viu a casa encher para acompanhar as finais por aparelhos do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em Recife. Ao longo do evento, mais de 15 mil pessoas passaram pelo local.

Flávia Saraiva, medalhista de bronze em Paris 2024, conquistou a medalha de ouro na decisão pela trave. Completando o pódio estavam as ginastas Gabriela Barbosa (prata) e Júlia Soares (bronze).

Flavinha agradeceu ao público pernambucano pelo carinho. "O Nordeste é muito especial. Minha família é nordestina, e eu me sinto em casa aqui. Fico lisonjeada por esse carinho do público", afirmou a ginasta, que também destacou o talento das novas gerações. "Fico feliz com essa nova geração, que está vindo com muita força. Pudemos vê-las na Copa do Mundo, nos Jogos Sul-Americanos e nos Jogos Pan-Americanos Júnior. É muito bom competir com elas, acompanhar o crescimento dessas atletas", completou.

No solo, Júlia alcançou o lugar mais alto do pódio. "Estou muito orgulhosa de mim mesma, porque sei que dei duro em todos os treinos. Cada lágrima, cada sorriso, cada passo a mais que dei, dia após dia, valeu a pena", afirmou a ginasta.

Finais masculinas

Entre os homens, o destaque ficou com Caio Souza, atleta do Minas Tênis Clube e finalista no salto e do individual geral em Paris 2024. O volta-redondense levou o ouro nas argolas e na barra fixa, além do bronze nas paralelas.

O atleta Pedro Silvestre, da Associação Desportiva Centro Olímpico (SP), também fez uma ótima competição, ganhando o ouro no cavalo com alças e nas paralelas, além da prata no salto.

O diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Ricardo Resende, destacou a importância histórica do evento. "Realizamos mais um importante evento do calendário nacional da CBG, com grande público presente em todos os dias de competição. Mais do que um espetáculo esportivo, este campeonato entrou para a história. Foram arrecadadas mais de 10 toneladas de alimentos, reafirmando o compromisso da CBG com a responsabilidade social", disse.

FINAIS POR APARELHOS

SOLO



1) João Perdigão - Esporte Clube Pinheiros - ECP (SP) - 13.266



2) Yuri Guimarães - Associação de Ginástica Di Thiene - AGITH (SP) - 13.266



3) Patrick Correa - ECP (SP) - 13.233

CAVALO COM ALÇAS



1) Pedro Silvestre - Associação Desportiva Centro Olímpico - ADECO (SP) - 13.300



2) Murilo Pontedura - AGITH (SP) - 12.600



3) Rogerio Borges - ADECO (SP) - 12.033

SALTO



1) Sophia Weisberg - ECP (SP) - 13.183



2) Luiza Abel - Grêmio Náutico União (RS) - 12.900



3) Clara Stecca - GNU (RS) - 12.883

TRAVE



1) Ana Luiza Lima - Minas Tênis Clube - MTC - 13.366



2) Lorrane Oliveira - Clube de Regatas Flamengo - CRF (RJ) - 13.300



3) Gabriela Barbosa - ECP (SP) - 12.833

ARGOLAS



1) Caio Souza - MTC - 13.866



2) Juliano Oliva - GNU - 13.466



3) Gustavo Pereira - MTC - 13.400

SALTO



1) Juliano Oliva - GNU - 13.800



2) Pedro Silvestre - ADECO - 13.863



3) Yuri Guimarães - AGITH - 13.500

TRAVE



1) Flávia Saraiva - CRF - 13.600



2) Gabriela Soares - ECP - 13.400



3) Julia Soares - ECP - 13.233

PARALELAS



1) Pedro Silvestre - ADECO - 13.066



2) Diogo Rodrigues - ECP - 13.033



3) Caio Souza - MTC - 12.900

SOLO



1) Julia Soares - ECP - 13.300



2) Julia Coutinho - CRF - 13.166



3) Maria Eduarda Pinto - CRF - 12.466

BARRA FIXA



1) Caio Souza - MTC - 14.366



2) Murilo Pontedura - AGITH - 13.500



3) Patrick Correa - ECP - 13.500