Torcida acha que Rigoni renderia mais no São Paulo como segundo atacante

08/09/2025 07h00

Rigoni retorna ao São Paulo em um momento decisivo da temporada. Com Crespo aproveitando a longa pausa da Data Fifa para preparar o elenco, o camisa 77 terá a missão de ajudar a equipe a manter seu poderio ofensivo diante de desfalques importantes. Uma das questões que o treinador terá de avaliar é qual função ele desempenhará melhor dentro do time.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 38,71% dos torcedores acreditam que Rigoni renderia mais no São Paulo atuando como segundo atacante, enquanto 35,48% entendem ser na ponta direita. Por outro lado, 19,35% acham que o argentino entregaria mais como falso centroavante, e outros 6,45%, de meia.

Ponta direita: função em que Rigoni historicamente apresenta maior produtividade. Nesta posição, o argentino ganha liberdade para se deslocar, criar jogadas e finalizar, aproveitando seu drible e velocidade. Ele se encaixaria como complemento a Luciano, que já é titular absoluto no ataque, enquanto outros jogadores disputam minutos.

Segundo atacante: atuando próximo ao centroavante, essa posição exige mais movimentação e inteligência tática. Rigoni teria de dialogar constantemente com Luciano, buscando espaços entre a defesa adversária e se adaptando às transições rápidas do São Paulo, especialmente em jogos decisivos como a ida às quartas de final da Libertadores contra a LDU.

Meia ofensivo: mais recuado, ajudando na armação do time, mas com menos oportunidades de finalização. Essa função permitiria que Rigoni participasse do início das jogadas, servindo como elo entre meio-campo e ataque, mas talvez limitasse sua capacidade de aparecer em momentos de decisão dentro da área adversária.

Falso centroavante: uma função mais pontual, em que Rigoni entraria na área para finalizar, complementando a presença de Luciano como referência ofensiva. Seria uma alternativa estratégica para explorar a movimentação e finalização do argentino em momentos específicos, sobretudo em partidas de mata-mata, onde ele já demonstrou eficácia em sua primeira passagem pelo clube.

