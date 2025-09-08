Topo

Esporte

Torcedor inspira núcleo autista em principal torcida organizada do Flamengo

Pedro Prota, de 16 anos, com seus pais em jogo do Fla no Maracanã: jovem inpirou núcleo autista na Raça Rubro-Negra - Arquivo pessoal
Pedro Prota, de 16 anos, com seus pais em jogo do Fla no Maracanã: jovem inpirou núcleo autista na Raça Rubro-Negra Imagem: Arquivo pessoal
Alexandre Araújo e Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

08/09/2025 12h00

Em meio às bandeiras que tremulam no Maracanã, uma chama a atenção. De fundo branco, tem um punho saindo de um quebra-cabeça de peças coloridas e os dizeres "Raça Autistas". Principal organizada do Flamengo, a Raça Rubro-Negra criou um núcleo voltado aos torcedores com transtorno do espectro autista

O projeto tem como embaixador Pedro Prota, um jovem de 16 anos com espectro autista que frequenta as arquibancadas de maneira assídua com o pai e foi um dos responsáveis pela ideia ganhar força.

Relacionadas

Arrascaeta poupado e Varela com pubalgia: Uruguai libera dupla ao Flamengo

Erick Pulgar evolui em recuperação no Fla: 'Estou mais perto de voltar'

Flamengo vê vendas de campeões sub-20 como parte do novo processo na base

"O Pepê acompanha o Flamengo desde bem novinho. Aos poucos, passamos a levá-lo ao estádio. Tínhamos preocupações quanto a barulho, aglomerações... Então, começamos a frequentar o Maracanã Mais, depois na Oeste, Leste. Até que, em 2019, migramos para a [arquibancada] Norte", lembra Klinger Prota, pai de Pedro.

"Nós criamos a FlaAutistas e íamos aos jogos com a camisa. Passamos a frequentar a coluna 50 e chamamos a atenção da diretoria da torcida", completou.

Kiti Abreu, da inclusão social da Raça, conta que a iniciativa fez com que pais e mães atípicos que são integrantes da torcida se identificassem com a história de Pedro, o que fez o projeto ganhar ainda mais força.

Pedro exibe a bandeira "Raça Autistas", da organizada do Flamengo - Arquivo pessoal - Arquivo pessoal
Pedro exibe a bandeira "Raça Autistas", da organizada do Flamengo
Imagem: Arquivo pessoal

"O projeto foi criado pensando em todos os autistas que têm essa paixão pelo Flamengo, que frequentam os jogos e que fazem questão de estarem na arquibancada. O Pepê se tornou uma referência e peça fundamental. Temos na torcida pais e mães atípicos e que, agora, conseguem ter essa representação. É um sentimento ímpar e queremos abranger outras causas. Estamos abrindo portas", contou.

Pedro, atualmente, tem uma página no Instagram com mais de cinco mil seguidores, onde publica também o "resenha com o Pepê".

"Desde pequeno, eu sonhava com isso: ter uma bandeira minha no Maracanã, e entrar na Norte com ela tremulando. Era algo que eu sentia no coração. Agradeço à Raça Rubro-Negra, pelo carinho comigo e com todos da comunidade autista. Essa bandeira não é só minha. Ela é de todos nós. Representa inclusão, respeito e amor", colocou, em uma das publicações.

Klinger enaltece a relevância da "Raça Autistas". "A importância desse núcleo da torcida é o reconhecimento. É legitimar um movimento de inclusão. Pepê recebeu muito acolhimento, fato que foi muito importante. Ele se sentiu abraçado com esse carinho da torcida".

Maracanã vai ter sala sensorial

A gestão do Maracanã — compartilhada entre Flamengo e Fluminense — está fazendo obras para a construção de duas salas sensoriais que vão atender pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nos jogos realizados no estádio, conforme determinação da Lei Municipal nº 7.973/2023 — que exige a criação de uma área reservada em espaços esportivos com capacidade superior a cinco mil pessoas.

No Maracanã, as salas vão ser localizadas no quinto pavimento do Setor Oeste do estádio. Conforme o cronograma das obras, a inauguração das salas sensoriais do estádio está prevista para o fim deste mês.

O futebol tem olhado cada vez mais para pessoas com TEA e diversos clubes já têm torcidas com a causa como pano de fundo. Além disso, vários estádios já têm em pleno funcionamento salas sensoriais.

Desabafo de Cássio

A causa em prol das pessoas com TEA voltou aos holofotes nas últimas semanas, tendo o futebol como fator indireto. Cássio, goleiro do Cruzeiro, foi às redes sociais e desabafou sobre as dificuldades em conseguir matricular a filha Maria Luiza — diagnosticada com TEA — em escolas de Belo Horizonte. Ela tem sete anos.

"Hoje, como tantos outros pais de crianças autistas não verbais, venho compartilhar algo muito doloroso. Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita", disse, em trecho do texto

"Como pai, ver sua filha rejeitada simplesmente por ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos muito longe de viver isso de verdade", apontou em outro momento.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Santos negocia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

Noruega fica aliviada com liberação de Haaland após acidente de ônibus que o deixou com corte no lábio

Em busca do aval! Jon Jones reforça interesse no UFC Casa Branca: "Depende do patrão"

De olho em 2026, Ancelotti elogia Marquinhos e Rodrygo e abre espaço para novidades: "Campo vai dizer"

Torcedor inspira núcleo autista em principal torcida organizada do Flamengo

Seleção jogou nove vezes contra a Bolívia na altitude e só ganhou três

Popó substitui Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva em luta de boxe

Rival de brasileiro desabafa após sair de cadeira de rodas do UFC: "Fiquei aleijado"

Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa

De olho na Copa de 2030, Peru pode jogar próximas eliminatórias na altitude

Com Gabi, time ideal do Mundial de vôlei feminino tem domínio italiano