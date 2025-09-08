Topo

Esporte

Topuria surpreende e projeta superluta com astro do boxe: "Colocaria ele para dormir"

08/09/2025 16h59

Ex-campeão peso-pena (66 kg) e atual dono do cinturão peso-leve (70 kg) do UFC, Ilia Topuria já deixou claro que quer ir além e se tornar o primeiro tricampeão da história do Ultimate. Aos 28 anos, invicto e no auge da carreira, o georgiano radicado na Espanha não restringe suas pretensões de legado somente ao MMA profissional. No último domingo (7), 'El Matador' ampliou seu leque de possibilidades ao voltar sua mira para uma grande estrela do boxe: Terence Crawford.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Topuria compartilhou um registro frente a frente com o pugilista americano. Em seguida, fez questão de projetar como seria se ambos se encontrassem em um ringue de boxe. Com a confiança de quem nunca perdeu na carreira, o campeão do Ultimate afirmou que Crawford seria nocauteado caso uma eventual superluta entre os dois saísse do papel.

"Eu não vou falar sobre o que aconteceria entre eu e Crawford em um octógono (no MMA). Vou falar sobre o que aconteceria em um ringue (de boxe). Eu colocaria ele para dormir no primeiro contato!", disparou 'El Matador', através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Canelo vs Crawford

O 'timing' para Topuria provocar Crawford parece ter sido premeditado. Afinal de contas, no próximo sábado (13), o americano, invicto na modalidade, fará uma das maiores lutas da história recente do boxe contra outra estrela dos ringues: Saúl Álvarez. A superluta entre Terence e 'Canelo' colocará os títulos dos super médios (76,2 kg) em jogo e será transmitida globalmente pela gigante do streaming Netflix. O evento, com sede em Las Vegas (EUA), também marca a estreia de Dana White como promotor na nobre arte.

Seguindo os passos de McGregor?

Cada vez mais a trajetória de Topuria se assemelha a de Conor McGregor. Campeão nas mesmas categorias de peso que o irlandês, 'El Matador' agora busca se testar em uma eventual superluta de boxe, assim como fez 'Notorious' em seu auge. Na época, em 2017, Conor usou seu valor de mercado para disputar um duelo para lá de midiático contra Floyd Mayweather. Para repetir a façanha, Ilia teria que convencer Dana White, que já o comparou ao lendário pugilista Muhammad Ali, a abrir uma exceção como fez para McGregor encarar 'Money'.

I won't talk about what would happen between me and Crawford in an octagon I'll talk about what would happen in a ring.
I put him to sleep in the first contact !!

- Ilia Topuria (@Topuriailia) September 7, 2025

Who wins in a fight? pic.twitter.com/Ku7nxYE0Lv

- Ilia Topuria (@Topuriailia) September 6, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Botafogo acerta transferência de atacante a time da Bélgica; veja detalhes

Tunísia é a 18ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026

Topuria surpreende e projeta superluta com astro do boxe: "Colocaria ele para dormir"

Willian exalta desafio no Grêmio e diz estar pronto: 'Idade é só um número'

PVC: Fala de Bielsa sobre Arrascaeta é elogio a Filipe Luís

Santos divulga programação de treinos antes de visitar o Atlético-MG; veja

Arnaldo: Tenho dó dos jogadores escalados pelo Ancelotti na altitude

De protesto à remontada, Elano renova Guarani e mira formação: 'Entender sonhos dos meninos'

Torcida enche ginásio em Recife para ver o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Paquetá de pivô defensivo? PVC explica plano de Ancelotti para seleção

Abel retorna aos treinos após viagem a Portugal e prepara Palmeiras para duelo com Inter