Topuria surpreende e projeta superluta com astro do boxe: "Colocaria ele para dormir"

Ex-campeão peso-pena (66 kg) e atual dono do cinturão peso-leve (70 kg) do UFC, Ilia Topuria já deixou claro que quer ir além e se tornar o primeiro tricampeão da história do Ultimate. Aos 28 anos, invicto e no auge da carreira, o georgiano radicado na Espanha não restringe suas pretensões de legado somente ao MMA profissional. No último domingo (7), 'El Matador' ampliou seu leque de possibilidades ao voltar sua mira para uma grande estrela do boxe: Terence Crawford.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Topuria compartilhou um registro frente a frente com o pugilista americano. Em seguida, fez questão de projetar como seria se ambos se encontrassem em um ringue de boxe. Com a confiança de quem nunca perdeu na carreira, o campeão do Ultimate afirmou que Crawford seria nocauteado caso uma eventual superluta entre os dois saísse do papel.

"Eu não vou falar sobre o que aconteceria entre eu e Crawford em um octógono (no MMA). Vou falar sobre o que aconteceria em um ringue (de boxe). Eu colocaria ele para dormir no primeiro contato!", disparou 'El Matador', através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Canelo vs Crawford

O 'timing' para Topuria provocar Crawford parece ter sido premeditado. Afinal de contas, no próximo sábado (13), o americano, invicto na modalidade, fará uma das maiores lutas da história recente do boxe contra outra estrela dos ringues: Saúl Álvarez. A superluta entre Terence e 'Canelo' colocará os títulos dos super médios (76,2 kg) em jogo e será transmitida globalmente pela gigante do streaming Netflix. O evento, com sede em Las Vegas (EUA), também marca a estreia de Dana White como promotor na nobre arte.

Seguindo os passos de McGregor?

Cada vez mais a trajetória de Topuria se assemelha a de Conor McGregor. Campeão nas mesmas categorias de peso que o irlandês, 'El Matador' agora busca se testar em uma eventual superluta de boxe, assim como fez 'Notorious' em seu auge. Na época, em 2017, Conor usou seu valor de mercado para disputar um duelo para lá de midiático contra Floyd Mayweather. Para repetir a façanha, Ilia teria que convencer Dana White, que já o comparou ao lendário pugilista Muhammad Ali, a abrir uma exceção como fez para McGregor encarar 'Money'.

I won't talk about what would happen between me and Crawford in an octagon I'll talk about what would happen in a ring.

I put him to sleep in the first contact !!

- Ilia Topuria (@Topuriailia) September 7, 2025

Who wins in a fight? pic.twitter.com/Ku7nxYE0Lv

- Ilia Topuria (@Topuriailia) September 6, 2025

