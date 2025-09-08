Técnico do Atlético-MG, Sampaoli é registrado no BID e estreia contra o Cruzeiro

Nesta segunda-feira, Jorge Sampaoli, novo técnico do Atlético-MG, teve seu nome registrado no BID da CBF e está liberado para comandar o time. Sua reestreia será na próxima quinta-feira, diante do Cruzeiro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

reprodução / Atlético-MG

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o time alvinegro precisa de uma virada para avançar às semifinais do torneio nacional. Para o duelo, Sampaoli não deve contar com três atletas, todos lesionados: Saravia (perna direita), Patrick (coluna) e Caio Maia (joelho direito). Lyanco, por sua vez, se encontra em transição após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda e é dúvida.

Sampaoli, que estava sem clube desde janeiro de 2025, quando foi demitido do Rennes, assume o Galo depois da saída de Cuca. Na primeira passagem pelo Atlético-MG, entre 2020 e 2021, o argentino comandou o time em 45 partidas, com 26 vitórias, oito empates, dez derrotas e um título: o Campeonato Mineiro.

O Galo vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, ocupando a 14ª colocação, com 24 pontos, apenas dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Apesar das dificuldades no torneio nacional, o time ainda mantém vivas suas chances na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Na competição continental, a equipe avançou às quartas de final após eliminar o Godoy Cruz.