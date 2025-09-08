Técnico da Bolívia fala em desgastar seleção e compara jogo a luta de boxe

A Bolívia precisa vencer o Brasil e ainda torcer para que a Venezuela não vença a Colômbia para conseguir ir à repescagem das eliminatórias mundiais para a Copa do Mundo de 2026.

Para isso, tentará desgastar a seleção brasileira na noite desta terça-feira, em El Alto, a 4150 metros de altitude. "Temos que pedir às pessoas que tenham paciência, isso é como uma luta de boxe, às vezes você vai desgastando o rival e podemos encontrar o espaço no fim", disse Villegas, em entrevista coletiva na noite desta segunda.

"A hierarquia dos jogadores do Brasil é muito grande. O Brasil não tem um jogo muito elaborado. Os jogadores que trabalharam com o atual técnico (Carlo Ancelotti) sempre destacaram a liberdade que ele dá, esse é um aspecto a cuidar, porque indivudalmente são muito dotados e temos que estar muito perto deles nas transições. Cuidar todas as linhas para estarmos equilibrados e marcar o gol o mais rápido possível, é o que todos queremos".

Villegas elogiou os líderes da seleção boliviana. "O que mais se destaca são os líderes, que estão desfrutando desse momento. Passaram por momentos duros e acreditam no processo. A Venezuela trabalhou 30 anos para estar onde está e fará o jogo de sua vida. Se não conseguirmos a vaga na repescagem, não somos um desastre."