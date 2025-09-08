Tênis: Estrela estrangeira do SP Open abandona jogo de abertura por lesão

Do UOL, em São Paulo

A australiana Ajla Tomljanovic, uma das principais estrelas estrangeiras do SP Open, lesionou o joelho esquerdo e abandonou o jogo de abertura da competição.

O que aconteceu

Tomljanovic sentiu o problema no segundo set do jogo contra a mexicana Victoria Rodríguez. Ela havia perdido a primeira parcial por 6/4 e perdia a segunda por 4/2 quando decidiu abandonar o duelo.

A australiana deixou a quadra caminhando apesar da lesão. Ela se mostrou desolada com a desistência.

O duelo marcava a abertura da quadra Maria Esther Bueno, a principal do SP Open. Tomljanovic era a cabeça de chave 4 e uma das principais tenistas que estão na disputa do torneio ao lado da brasileira Beatriz Haddad Maia.

Com a desistência de Tomljanovic, Victor Rodríguez avança às oitavas de final. A mexicana enfrentará a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.