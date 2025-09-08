Topo

Esporte

Sérvia x Inglaterra: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

08/09/2025 20h00

A Inglaterra volta a campo pelo Grupo K das Eliminatórias Europeias nesta terça-feira. Os ingleses visitam a Sérvia às 15h45 (de Brasília), no Rajko Mitic Stadium.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv e da Disney+.

Estatísticas

Sérvia nas Eliminatórias

  • 2 vitórias e 1 empate

  • 4 gols marcados

  • 0 gol sofrido

  • Artilheiro: Mitrovic, com 3 gols

Inglaterra nas Eliminatórias

  • 4 vitórias

  • 8 gols marcados

  • 0 gol sofrido

  • Artilheiro: Harry Kane, com 3 gols

Prováveis escalações

Sérvia: Petrovic, Kostic, Veljkovic, Pavlovic e Milenkovic, Lukic, Ilic, Katai e Zivkovic; Vlahovic e Jovic

Técnico: Paolo Nocolato

Inglaterra: Pickford, James, Burn, Guéhi e Lewis-Skelly; Anderson, Rice e Eze; Rashford, Madueke e Harry Kane.

Técnico: Thomas Tuchel

Arbitragem

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Willy Delajod (VAR)

Ficha técnica 

Jogo: Sérvia x Inglaterra

Campeonato: 5ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias

Data: 9 de setembro de 2025, terça-feira

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Stadion Rajko Mitic, em Belgrado

Onde assistir: Sportv e Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Com treino tático, Flamengo avança em preparação para pegar o Juventude

Carol Meligeni é surpreendida por rival de 15 anos e cai na estreia do SP Open

Eliminada, Bia se diz insatisfeita e mira jogo de simples: 'Tentar ajustar'

Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Internacional

Chile x Uruguai: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

França x Islândia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Equador x Argentina pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Hungria x Portugal: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Sérvia x Inglaterra: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações