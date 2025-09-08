Sérvia x Inglaterra: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias
A Inglaterra volta a campo pelo Grupo K das Eliminatórias Europeias nesta terça-feira. Os ingleses visitam a Sérvia às 15h45 (de Brasília), no Rajko Mitic Stadium.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Sportv e da Disney+.
Estatísticas
Sérvia nas Eliminatórias
- 2 vitórias e 1 empate
- 4 gols marcados
- 0 gol sofrido
- Artilheiro: Mitrovic, com 3 gols
Inglaterra nas Eliminatórias
- 4 vitórias
- 8 gols marcados
- 0 gol sofrido
- Artilheiro: Harry Kane, com 3 gols
Prováveis escalações
Sérvia: Petrovic, Kostic, Veljkovic, Pavlovic e Milenkovic, Lukic, Ilic, Katai e Zivkovic; Vlahovic e Jovic
Técnico: Paolo Nocolato
Inglaterra: Pickford, James, Burn, Guéhi e Lewis-Skelly; Anderson, Rice e Eze; Rashford, Madueke e Harry Kane.
Técnico: Thomas Tuchel
Arbitragem
Árbitro: Clement Turpin (FRA)
Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
VAR: Willy Delajod (VAR)
Ficha técnica
Jogo: Sérvia x Inglaterra
Campeonato: 5ª rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias
Data: 9 de setembro de 2025, terça-feira
Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: Stadion Rajko Mitic, em Belgrado
Onde assistir: Sportv e Disney+