Seleção Brasileira desembarca na Bolívia para último duelo das Eliminatórias

08/09/2025 21h48

Na noite desta segunda-feira, a Seleção Brasileira desembarcou em Santa Cruz de la Sierra e segue viagem para El Alto, onde enfrentará a Bolívia pela 18ª e última rodada das Eliminatórias. A bola rola nesta terça, no Estádio Municipal de El Alto, às 20h30 (de Brasília).

A delegação embarcou no período da tarde, logo após o último treino na Granja Comary, com foco no encerramento da preparação para o embate. Ancelotti ensaiou mudanças em todos os setores do Brasil. Na defesa, os zagueiros Fabrício Bruno e Alexsandro treinaram entre os titulares.

Já no meio de campo, diante da ausência de Casemiro, suspenso, Andrey Santos surge como principal alternativa. Lucas Paquetá, destaque na vitória de 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, também pode iniciar a partida na altitude.


O treinador italiano terá uma novidade contra os bolivianos. O meia Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado para o lugar de Kaio Jorge, cortado por lesão.

Por fim, o setor ofensivo também deve sofrer alterações. Richarlison foi testado na vaga de João Pedro no comando de ataque. Luiz Henrique, que participou de dois gols da Seleção no último jogo, também pode pintar na vaga de Martinelli ou Estêvão.

Desta forma, uma provável escalação do Brasil tem: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Estêvão e Richarlison.

